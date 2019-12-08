Nefes kesen maç Milan'ın! Bologna 2-3 Milan | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

İtalya Serie A'da 15. hafta maçında Bologna, sahası Renato Dall'Ara Stadyumu'nda Milan'ı ağırladı. Milan, maça hızlı başlarken henüz 15. dakikada bulduğu penaltıyla durumu 1-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-1'lik skorla önde kapatan Stefano Pioli'nin öğrencileri, Bologna'nın tüm çabalarına rağmen maçtan 3-2'lik skorla galip gelmesini bildi.

BOLOGNA 2-3 MILAN MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Maça hızlı başlayan taraf Stefano Pioli'nin öğrendcileri oldu ve 15. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Piatek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu golle Piatek 6 maç sonra gol attı.

Golün ardından Milan atakları durmadı ve 32. dakikada bu kez Theo Hernandez sahneye çıktı ve Suso'nun asisti ile topu filelere gönderen isim oldu. Bu golden tam 8 dakika sonra yine savunma oyuncusu Theo Hernandez skoru değiştiren isim oldu ama bu kez topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarının sonucunu belirledi.

Soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle giden Milan oldu. 2.devrenin başlangıç düdüğü ile yine Milan etkili taraf olarak dikkat çekti ve 46. dakikada Bonaventura'nın golü ile skoru 3-1'e getirdi.

2 farklı skorun getirdiği rahatlıkla deplasmanda geri çekilen Milan, bunun cezasını 84. dakikada ödedi. Sansone, Bologna'nın kazanılan penaltı atışını gole çeviren isim oldu ve maçın da skorunu tayin etmiş oldu. Milan böylece maçtan 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 85 dakika boyunca sahada yer aldı.

Alınan bu sonuçla Milan puanını 20 yaptı ve üst üste 2 deplasmandan galibiyet çıkarmayı başardı. Bologna ise 16 puanda kaldı.