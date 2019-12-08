Sivasspor’a yan bakılmıyor!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de gümbür gümbür giden Demir Grup Sivasspor, dün deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da 3-1 yenerek çıkışına ara vermedi. Hızlı başladığı maçtaYeni Malatya, 37'deile skoru 1-2'ye getirerek soyunma odasına umutlu gitti. Ancak ikinci yarıda da kontrolü elinde tutanBu galibiyetle birlikte kazanma serisini 6 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, 30 puana yükselerek liderlik koltuğunu korudu.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirerek "dedi. Çalımbay, şampiyonlukla ilgili bir soruya isecevabını verdi.6 maçtır üst üste kazanan Sivasspor'un 29 golünün 17'si yerli futbolculardan geldi. Yiğidolar, bu alanda ligin de lideri durumunda.Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Sivas'tan daha uzun galibiyet serisine sahip tek takım; Leicester City (7). Bu arada Sivas'ta dün sarı kart gören Hakan Arslan, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.Bir tarafta lig lideri Sivasspor diğer tarafta Süper Lig'e çıktığından beri zirvelerde dolaşan Yeni Malatyaspor. İşin güzel yanı her ikisi de dinamik, coşkulu ve etkili. Güzel başlayan oyunda Sivas, Hakan ve Mert Hakan ile 2-0'a öne geçti. İki golde de Malatya defansının bireysel hataları vardı. Ancak Sivas'ın 2 golünün arasında Guilherme'nin kaçırdığı bir pozisyon var ki altı pasın içinde doğru zamanlama ile topu ağlara gönderebilse belki de 2. golün önünü kesecekti. Aynı Guilherme 5 dakika sonra Bifouma'nın ortasında kaçırdığı pozisyonu telafi ederek tekrar takımını oyuna ortak etti. Sivasspor Rıza Çalımbay yönetiminde akıllı, dinamik oyun ve dengeli ataklarla ikinci yarıyı da başarılı geçti. Gollerini Emre Kılınç'la artırarak 3 puanı kaptı. 6 maçlık muhteşem bir seri yakalayan Sivasspor'u kaliteli Türk oyuncularıyla şanlı liderlik yürüyüşünden dolayı kutluyorum.