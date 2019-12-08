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'dan son dakika açıklaması! " ve ..."

Süper Lig'in lideri 'dan, transferin gözde futbolcuları ve 'la ilgili son dakika açıklaması geldi... Sivasspor Kulübü Başkanvekili , sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve birçok takımın ara döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcularıyla ilgili bakın neler söyledi...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 8.12.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 14:51
Sivasspor'dan son dakika transfer açıklaması! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, devre arası dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarılar, ocak ayında futbolcu satmak istemediklerini belirterek, "Kendi açımdan söylüyorum. 10 milyon Euro da verseler bir futbolcuya, devre arası satmak istemiyorum. 10 milyon Euro da koysalar ne yapacağım parayı, bu mutluluğu parayla satın alamazsınız. Allah'a şükür, kulüp olarak öyle bir paraya da ihtiyacımız yok. Parayı alıp ne yapacağız? Gideceğiz çarçur edip oyuncu alacağız. Bu takımı bir daha tutturamayacağız" şeklinde konuştu.

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Sivasspor'dan son dakika transfer açıklaması! "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş..."
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