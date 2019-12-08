Sivasspor'dan son dakika transfer açıklaması! "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş..."

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, devre arası transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarılar, ocak ayında futbolcu satmak istemediklerini belirterek, "Kendi açımdan söylüyorum. 10 milyon Euro da verseler bir futbolcuya, devre arası satmak istemiyorum. 10 milyon Euro da koysalar ne yapacağım parayı, bu mutluluğu parayla satın alamazsınız. Allah'a şükür, kulüp olarak öyle bir paraya da ihtiyacımız yok. Parayı alıp ne yapacağız? Gideceğiz çarçur edip oyuncu alacağız. Bu takımı bir daha tutturamayacağız" şeklinde konuştu.