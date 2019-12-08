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'dan TFF'ye Lisans Talimatı ısrarı

, Lisans Talimatı’nın Ocak ayında devreye sokulması için ısrarcı. Başkan , TFF'ye "Keyfimizden bu kadar kısıtlamaya gitmedik. Talimatın çıkması için savaşacağız" mesajını verdi.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Trabzonspor'dan TFF'ye Lisans Talimatı ısrarı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) devre arasında uygulamaya sokmayı planladığı Lisans Talimatı nedeniyle sezon başından bu yana ekonomik kısıtlamaya giden Trabzonspor, aynı kriterlerle diğer kulüplerin de muhatap olmasında ısrarcı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun TFF yetkililerine "Biz keyfimizden kısıtlamaya gitmedik. Talimat yürürlüğe sokulmazsa adaletsizlik olur. Talimatın çıkarılması için savaşacağız ve asla geri adım atmayacağız" dediği belirtildi. Öte yandan Trabzonspor'un ara transfer bütçesinin 15-20 milyon TL arasında olacağı öğrenildi.

BAŞKANDAN TAM DESTEK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mini Antalya kampında oyuncuları ve teknik heyeti yalnız bırakmadı. Futbolcularla birebir görüşmelerde bulunan Ağaoğlu, Ünal Karaman'la da transferi masaya yatırdı.

SOSA'NIN YERİNE PARMAK

Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetin ardından, geçtiğimiz hafta evinde G.Saray'la berabere kalan Trabzonspor, bugün Antalya ile deplasmanda oynayacağı maçtan üç puan çıkararak zirveye yakın takibini sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takımın maestrosu Sosa sarı kart cezalısı olduğu için bugün takımdaki yerini alamayacak. Arjantinli yıldızın yerine 2 maçlık cezası biten Abdulkadir Parmak'ın forma giymesi bekleniyor.

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Trabzonspor'dan TFF'ye Lisans Talimatı ısrarı
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