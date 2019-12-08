Vedat Muriqi'nin tek rakibi kendisi!

Vedat Muriqi, F.Bahçe'nin 5-2 kazandığı G.Birliği maçında fileleri iki kez sarsıp, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Toplamda 10 gole ulaşan 25 yaşındaki oyuncu, 3 de asist yaptı. Comparisonator verilerine göre; maç başına 7.67 atak aksiyonu ve 3.75'lik başarıya sahip olan Kosovalı yıldızın ligdeki mevkidaşları ise 5.26'ya 2.51'de kaldı. 3.25 şut ortalaması yakalayan Muriqi, bu değerde diğer golcülere göre yüzde 89 daha fazla şut oranına ulaştı. Fizik gücüyle dikkat çeken oyuncu, hücum aksiyonlarında maç başına 4.67 ikili mücadele kazanırken, bu karne rakiplerinde 2.97 oldu. Uzun boyu kadar sıçrama yeteneği ile de dikkat çeken Vedat Muriqi, karşılaşma başına 4.68 hava topu kazandı. Diğer golcüler ise 1.87'de kaldı. Sadece gol atmayı değil, şut attırmayı da meziyetleri arasına yazdıran Kosovalı futbolcunun, bu değeri maç başına 1.33 oldu. Diğer mevkidaşları ise 0.61'de seyretti. Muriqi'nin maç başına kilit pas değeri 0.88 olarak gerçekleşirken, diğer golcüleri (0.24) 4'e katladı.

'KADIKÖY'E ÇIKINCA AĞRILARIM BİTİYOR'

Vedat Muriqi, sarı-lacivertli taraftarlar övgüler yağdırdı. Golcü futbolcu, "Kadıköy'de sahaya çıktığımda ne bileğimdeki sakatlık ne de ağrılar aklıma geliyor. İçimde sadece oynama arzusu oluyor. Kendi evimizde gol atmak inanılmaz bir duygu. Başka bir statta bu atmosferi ve coşkuyu yaşayacağımı düşünmüyorum" dedi. Muriqi, sakatlığı ile ilgili olarak da, "1-2 güne kadar hazır hale gelirim" ifadelerini kullandı.

SORU: Vedat Muriqi'e çok sayıda kulüpten teklif var.. F.Bahçe devre arasında oyuncuyu satar mı?

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Vedat, Fenerbahçe'ye şampiyonluk için transfer edildi. Sezon bitene kadar takımda kalmalı ve enerjisini şampiyonluk için yoğunlaştırmalı. Yaz döneminde elbette gelen teklifler olacaktır. Vedat için en doğru karar, kariyerini büyütecek bir kulüp olmalı. Çünkü F.Bahçe'de de iyi kazanıyor. Kulüp için ise iyi bir teklif karşısında pazarlığa oturmak mecburiyet. Ancak yönetimin aklındaki rakamlar çok yüksek. Yönetim, 40'lı 50'li bedelleri görmedikçe Vedat'ı satmaz.

LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Vedat'ın ciddi bir kalitesi var. Üstelik sahada egoist davranmıyor. Takım oyununa özen gösteriyor. Arkadaşlarına yardıma koşuyor. Ceza alanı içinde asist yapmaktan zevk alıyor. Vedat gibi bir oyuncuyu Avrupa'dan birçok kulüp isteyebilir ancak Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ın Avrupa kupalarında mücadele etmesine fırsat vermeli. Çünkü Avrupa vitrininde önemli gollere imza atarsa piyasasını çok rahat yükseltir. Ocak ayında satmaya kalkmak Vedat'a da zarar verir.

ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ

Öncelikle Vedat gerek hırsı gerek golcülüğü gerekse takımın oyununu yönlendiren icraatlarıyla çok önemli bir santrfor. Ç. Rizespor'da kendini ispat etmişti. Yeni takımında da hiç uyum sorunu yaşamadan takımına katkı sağlıyor. Bir büyük artısı da profesyonelliği. Kendine iyi bakıp sadece futbolu düşünmesi de çok önemli. F.Bahçe bu sene şampiyon olmak için bu transferi yaptı. Bence satılması büyük hata olur.

HER MEVKİNİN ADAMI!

F.Bahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, U21 Ligi'nde on numarada, kupada sol kanatta, ligde ise sağ kanatta oynadı. Kariyerinde 5 farklı mevkide görev yapan Kadıoğlu, 10 numara pozisyonunda 57 maça çıkıp 6 gol attı ve 11 asist yaptı. 20 yaşındaki gurbetçi, sağ kanatta 15 maçta 4 gol ve 4 asistle oynarken sol kanatta 5 maçta 3 gol, 2 asist; merkez orta sahada ise 12 maçta 2 gol 1 asist buldu . Ferdi, 1 kez de forvet arkasında yer aldı.

SERDAR VE EMRE DE SİVAS'A YETİŞİYOR

G.Birliği maçında Vedat Muriqi gibi sakatlık yaşayan ve karşılaşmayı tamamlayamayan diğer iki futbolcudan da sarı-lacivertlilere iyi haber geldi. Yapılan kontroller sonrası Muriqi'nin yanı sıra Emre Belözoğlu ve Serdar Aziz'in önümüzdeki hafta Sivas'ta forma giyebilecekleri belirtildi.