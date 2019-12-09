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Stoperde Sadık’la devam

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Stoperde Sadık’la devam
Fenerbahçe'de G.Birliği maçı sonrasında 11'e aday sayısı arttı. Dirar'ın cezası bitti. Sadık, performansıyla sınıfı geçti. Ferdi attığı golle "Ben de varım" dedi. Ersun Yanal'ın Deniz Türüç'e kadroda yer açmaya çalıştığı bildirildi. Sivas deplasmanı öncesinde Moses dışında eksik bulunmuyor. Yanal'ın kadro tercihi konusunda hayli zorlandığı, henüz 11 kararını vermediği kaydedildi. Dirar'ın İsla'nın yerine kadroya girebileceği, tecrübeli hocanın stoperde ise yola Sadık'la devam edeceği öğrenildi. Ancak Ferdi ve Deniz'in yine yedek soyunması bekleniyor.
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Stoperde Sadık’la devam
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