Umudunu kaybetme

NAYİR

ŞAMPIYON

BUGÜN NELER OLDU

Sonradan oyuna giren Umut Nayir, iki kez ağları sarsarak gecenin yıldızı olduBeşiktaş bu sezon geriye düştüğü bir maçta ilk kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, dün akşamla birlikte 6 kez geriye düşerken, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Toplamda kazanması gereken 18 puanın 13'ünü ise çimlere gömdü.Beşiktaş sosyal medya hesabı, maç sonrası imalı bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Mustafa Pektemek'in golünün VAR görüntülerinde, Beşiktaşlı Roco'nun ayağının normalden uzun gözüktüğünü ve ofsaytın bu şekilde bozulduğunu belirterek sitem etti. Beşiktaş Kulübü de buna göndermede bulunarak bu fotoğrafı paylaştı ve "Galibiyet golümüzün asistini yapan Lens'in ayağı uzadı sanki" notunu düştü.BEŞIKTAŞ'I 2 gol atarak zafere taşıyan Umut Nayir, sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte aynı zamanda hukuk okuyan Umut'la ilgili yorumlar:Umut Nayir, Semih Şentürk'ün okumuşu.Yasama, yürütme, Umut Nayir.Adaletsiz lig yapmışlar, biz de Umut'u getirdik.Adam hukuk okuyor, boş zamanlarında gol atıyor.Allah hem tip hem zeka hem yetenek vermiş.JEREMAIN LENS maçın ardından itirafta bulundu. Hollandalı yıldız, "Geldiğim günden bu yana yeteri kadar performans gösteremedim. Ancak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kasımpaşa karşısında da gerekeni yaptığım için mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi. Lens, devre arasında gönderileceği ile ilgili iddialara ise "Geleceğin ne göstereceğine bakacağız" cevabını verdi.UMUT NAYIR, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan bir takım. Maçı çevirmemiz çok zor oldu ama her zaman son dakika golleri takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız. Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Football Manager'de bu golü atsaydım maç sonu basın toplantısında bir şey söylemezdim ama sonra kenara çekip kendimi kutlardım" diye konuştu.