Alex: Ne jübilesi! Oğlum 18 yaşına geldi

BİR organizasyon nedeniyle Türkiye'ye gelen F.Bahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, aceleci olmadığını ve teknik direktörlük için önce kursunu tamamlayacağını söyledi. F.Bahçe'de jübile konusuna da değinen Alex, "Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi. Benim için şu an Fenerbahçe'de jübile gibi bir plan yok"
yorumuyla herkesi güldürdü. "Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceğim sonra konuşulacak şeyler. Umarım bir gün olurum. Ne zaman çağırsalar gelirim"
yorumunu yapan Sambacı, başkan Ali Koç ile fırsat buldukça konuştuklarını açıkladı. Sarı-lacivertli takım için oyuncu baktığı yönündeki iddialar için de konuşan Alex, "Fenerbahçe'nin bir scout ekibi var ve benim bir bağlantım yok.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü ve profesyonelleri var. Kendi adıma fikir veriyorum ama herhangi bir transferin içinde bulunmadım"
ifadelerini kullandı.