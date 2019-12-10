Alex: Ne jübilesi! Oğlum 18 yaşına geldi

BUGÜN NELER OLDU

BİR organizasyon nedeniyle Türkiye'ye gelen F.Bahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, aceleci olmadığını ve teknik direktörlük için önce kursunu tamamlayacağını söyledi. F.Bahçe'de jübile konusuna da değinen Alex,yorumuyla herkesi güldürdü.yorumunu yapan Sambacı, başkan Ali Koç ile fırsat buldukça konuştuklarını açıkladı. Sarı-lacivertli takım için oyuncu baktığı yönündeki iddialar için de konuşan Alex, "Fenerbahçe'nin sportif direktörü ve profesyonelleri var.ifadelerini kullandı.