Bugün oynanacak maçlar öncesi Şampiyonlar Ligi gruplarında puan durumu! Kimler gruptan çıkıyor?

Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı, 10 ve 11 Aralık'ta oynanacak maçlar ile devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, PSG ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Heyecan dolu geçmesi beklenen maçlar sonrası grup etabı son bulmuş, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Şampiyonlar Ligi serüvenine devam etmiş olacak. Peki bu akşam E, F, G ve H gruplarında oynanacak maçlar öncesi gruplardaki puan durumu ne? Hangi takımlar bir sonraki tura çıkmayı garantiledi, hangi takımların şansı devam ediyor? İşte merak edilenler…

ŞAMPİYONLAR LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Liverpool, Napoli, Salzburg ve Genk'in yer aldığı E Grubu'nun lideri Liverpool. Bu sezon hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Liverpool, 10 puanla Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun lideri.

E Grubu'nda bu akşam oynanacak maçlar şu şekilde:

20:55 Napoli – Genk

20:55 Salzburg - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ F GRUBU PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Prag'ın yer aldığı F grubunun liderlik koltuğunda Barcelona oturuyor. Kupanın en büyük favorilerinden biri olan Barcelona 11 puanla son maçlar öncesi gruptaki liderliğini garantilemiş durumda. Grubu ikinci sırada bitiren takım ise Dortmund veya Inter olacak.

F Grubu'nda bu akşam oynanacak maçlar şu şekilde:

23:00 Dortmund – Slavia Prag

23:00 Inter – Barcelona

ŞAMPİYONLAR LİGİ G RUBU PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Benfica, Lyon, Zenit ve Leipzig'in yer aldığı G Grubu'nda Alman ekibi Leipzig liderlik koltuğunda oturuyor. Hemen arkasındaki Zenit ve Lyon'un puanları ise eşit.

G Grubu'nda bu akşam oynanacak maçlar şu şekilde:

23:00 Benfica – Zenit

23:00 Lyon – Leipzig

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Chelsea, Lille, Valencia ve Ajax'ın yer aldığı grubun liderlik koltuğunda Ajax oturuyor. Genç yıldızlardan oluşan kadrosu ile geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Ajax, başarısını bu sezonda da sürdürüyor.

H Grubu'nda bu akşam oynanacak maçlar şu şekilde:

23:00 Chelsea – Lille

23:00 Ajax – Valencia