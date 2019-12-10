Napoli Genk maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli Genk ne zaman, saat kaçta?

Küresel çapta en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi kıran kırana geçecek bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Devler Ligi E grubu 6. maçları kapsamında Napoli ile Genk yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Her ik, kulübün de maçı kazanmak ve gruptaki puanına 3 puan daha eklemek amacını taşıdığı karşılaşmayı izlemek ve bu heyecanlı anları takip etmek isteyen sporseverler arama motorlarında yoğun şekilde Napoli Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıya araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Napoli Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm merak edilenleri...

NAPOLİ GENK MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NAPOLİ GENK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 6. maçı Napoli Genk karşılaşması yayıncı kuruluşu ve saati ve daha pek çok bilgisini haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;