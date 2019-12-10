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Omuz omuza şampiyon olacağız

Ligin en iyi futbolunu oynayan takımız. Son maç, takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve de hissettirmemiz açısından çok önemliydi...

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Omuz omuza şampiyon olacağız
Hepimiz çubuklu formanın değerini biliyoruz. Sivasspor deplasmanında da üç puan istiyoruz. Taraftarımız da bizim sinerjimize ortak olsun...

F.Bahçe ile bu sezon ligde 7 maça çıkan ve 2 kez de fileleri sarsan Serdar Aziz, artık negatif havayı dağıttıklarını ve şampiyonluğa doğru ilerlediklerini söyledi. Kupadaki İstanbulspor ve ligdeki G.Birliği maçlarının kırılma karşılaşmaları olduğunun altını çizen Serdar Aziz, "Sarı-lacivertli forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti: "Ligin en iyi futbolunu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Son maç, takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve taraftarımıza hissettirmemiz anlamında da önemli bir galibiyetti. Hepimiz çubuklu formanın değerini biliyoruz.

PES ETMEK, VAZGEÇMEK YOK!
HAVA şartları, Sivasspor'un formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Sahaya çıkarak üç puanı almak için mücadele edeceğiz. Takımdaki sinerjiye taraftarlarımız da ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok."

DERBİ İÇİN SARI ALARM
LIDER Sivas ile kritik bir maça çıkacak olan F.Bahçe'de sarı kart alarmı var… Sivas sonrasında Beşiktaş derbisi olması nedeniyle teknik heyet, üçer sarı kartı bulunan Serdar Aziz, Emre Belözoğlu, Luis Gustavo ve Vedat Muriqi'i uyardı.

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