Omuz omuza şampiyon olacağız

DERBİ

BUGÜN NELER OLDU

Hepimiz çubuklu formanın değerini biliyoruz. Sivasspor deplasmanında da üç puan istiyoruz. Taraftarımız da bizim sinerjimize ortak olsun...F.Bahçe ile bu sezon ligde 7 maça çıkan ve 2 kez de fileleri sarsan Serdar Aziz, artık negatif havayı dağıttıklarını ve şampiyonluğa doğru ilerlediklerini söyledi. Kupadaki İstanbulspor ve ligdeki G.Birliği maçlarının kırılma karşılaşmaları olduğunun altını çizen Serdar Aziz, "Sarı-lacivertli forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti:HAVA şartları, Sivasspor'un formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Sahaya çıkarak üç puanı almak için mücadele edeceğiz.LIDER Sivas ile kritik bir maça çıkacak olan F.Bahçe'de sarı kart alarmı var… Sivas sonrasında Beşiktaş derbisi olması nedeniyle teknik heyet, üçer sarı kartı bulunan'i uyardı.