PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Paris Saint Germain GS maçı öncesi son dakika gelişmesi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz üst üste aldığı mağlubiyetler sonucunda gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Sarı kırmızılı takım zorlu deplasmandan puan ya da puan kayıpları yaşaması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını da kaybedecek. Paris Saint Germain Galatasaray maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmesine göre sarı kırmızılılarda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı. Dev maça sayılı saatler kala ''PSG Galatasaray maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Peki, PSG Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? PSG GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.

GALATASARAY NASIL UEFA'YA GİDER?

Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. Ayrıca bu galibiyet yalnızca Sarı-Kırmızılı takımın gruptan çıkmasına yetmiyor. Club Brugge'un da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanyol ekibi de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi ve hiç bir iddiası bulunmuyor.

FALCAO DÖNÜYOR

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Yıldız futbolcu son oynanan Ankaragücü maçının son 12 dakikasında görev almıştı. Sarı-Kırmızılı takımda Luyindama, Feghouli, Ryan Babel ve Florin Andone'nin sakatlıkları bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

O İSİMLER KADRODA YOK!

Galatasaray'da 3 isim PSG maçının kadrosuna alınmadı. Sarı Kırmızılılar'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Adem Büyük maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

DEPLASMANDA 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04'ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 19 müsabakada 15 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı. Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmandaki son golünü ise Lazio ile oynadığı maçta kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 25 Şubat 2016 tarihinde İtalya'da 3-1 mağlup olunan müsabakada Yasin Öztekin rakip fileleri havalandırmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa'da oynadıkları 7 deplasman müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.