Son dakika haberi: Paris Saint Germain PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi A grubunda son sırada yer alan temsilcimiz dünya devine konuk oluyor. Parc des Princes'de oynanacak maç öncesi PSG, 13 puan toplayarak grupta lider durumda bulunurken, sarı kırmızılı takım ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde tur şansı olmayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı hangi kanalda? PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte maç öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri!

PSG - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa'da Parc des Princes'de oynanacak mücadele 11 Aralık Çarşamba günü 23:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

23:00'da başlayacak olan dev mücadele öncesi birçok futbol sever ise maçın yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Şifresiz olarak dev karşılaşmayı seyretmek isteyenler ayrıntıları bu başlık altından öğrenebilirler.

İşte detaylar;