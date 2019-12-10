Şampiyonluğun kilidi ara transferde

BUGÜN NELER OLDU

Alınabilecek 60 puanın olduğu yarışta İstanbul'un 3 Büyükleri'nden biri diğerlerine çift haneli puan farkı atmadığına göre bu yarış sonuna kadar açık, öne çıkan bir şampiyonluk adayı yok.Bazen bir sakatlık bile tüm sezonu etkileyebilir. Her takım da geride kalan 14 haftada kilit eksikler yüzünden puan kayıpları yaşadı. Rakibi iyi analiz eden ve hepsinden önemlisi oyunu okuyup, kenardan tabelayı çeviren teknik adamın takımı yarışta avantajlı olur.Zirvede ilk kez 6 takım yarış halinde.Ocak'ta nokta transfer yapacak kulüp şampiyonluk şansını yukarı çeker. Eğer Galatasaray, Onyekuru'yu alır, Falcao da sürekli oynar hale gelirse şampiyonluğu göğüsleyecek şansı yakalar.Asansör gibi bir lig.Buyüzden daha bu köprünün altından çok sularakar. Lig yarışı daha çok değişir.Şu anda böyle bir ipucu kesinlikle yok. Zaten bunun en önemli göstergesi de puan tablosu. Büyüklerden 1 tanesi sezona iyi başlayıp, iyi puanlar toplasaydı, bugünden şampiyon belli diyebilirdik (İngiltere'de Liverpool örneği).Klasik NBA sözüdür; hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar. Bu noktada zirveye oynayan takımların değerlendirmesini yaptığımızda, büyüklerin problemlerinin de büyük olduğunu görürüz.Kadro kalitesine bakıp bir değerlendirme yaparsak, Başakşehir daha istikrarlı gidecek gibi görünüyor. Sivasspor devre arasında en önemli iki oyuncusunu kaybedebilir. Bu noktada, Fenerbahçe eğer defansif dengesini sağlarsa, Başakşehir ile birlikte şampiyonluğun favorisidir.'ın uyarılarının da etkisi var. Hakemler VAR'a gitme konusunda biraz dengeyi yakalamış durumdalar. İstenen de buydu. Ama hâlâ hatalar devam ediyor.Biraz düzelme var. Ama benim bu durumda bir tespitim var; yardımcı hakemler bana göre çok rahat gösterecekleri ofsaytlara başıma iş gelmesin diye müdahalede bulunmuyorlar. Bu yüzden de gereksiz duraklamalar oluyor.En azından artık yorum hatalarını konuşmaya başladık. Kasımpaşa'nın gördüğü kırmızı karttaki gibi.Özellikle de yardımcı hakemlerin. Mesela Trabzonspor'un ikinci golü öncesindeki Obi Mikel'in koluyla müdahalesi kaçırılacak gibi değildi. O top korner oldu ve gol geldi.VAR konusunda hâlâ istikrarlı bir düzelme yok. Galatasaray-Alanya maçında tüm Türkiye'nin Adem'e yapılan hareket için penaltı yorumuna karşılık VAR'da görev yapan Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler'i nedense uyarmadı. VAR'da görev yapan hakemleri ikiye ayırıyorum, 1-Cesaretle kuralları uygulayanlar 2-Suya sabuna dokunmayanlar. Ligin ikinci yarısında VAR'a daha çok ihtiyaç olacaktır. MHK'nin mutlaka bir önlem alması gerekir.Cevap anahtarı gelene kadar testte verdiğiniz bütün yanıtlar doğrudur. Göz doktorunun karşısına oturana kadar uzağı iyi görüyorum dersiniz. Hakemler de inandıklarını, gördüklerini çalıyorlar ama artık VAR onların en büyük kurtarıcısı.Geçen hafta söylediğimi tekrar ediyorum: Yaş haddinden emekli olmuş üst klasman hakemler VAR odasında görev yapmalı. Onların kondisyona ihtiyaçları yok, tecrübeli iki gözleri VAR kararlarının kalitesini artırır.Fenerbahçe yeni bir takım. Oyununu oturtmaya henüz başladı.Galatasaray ile beraber sakatlıklarla da çok uğraştılar. Aynı şekilde Trabzonspor ve Beşiktaş da sezon başında eksiklerle oynadı, puanlar kaybetti.Galatasaray ve Fenerbahçe seri galibiyetler alabilselerdi en tepede olurlardı.Trabzonspor, sakatları iyileştiğinde yine alkışı alan takım olur.Sivasspor 20 milyon Euro, Trabzonspor 35 milyon Euro, Beşiktaş 55 milyon Euro bütçeyle yollarına devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin 80-90, Galatasaray'ın 100 milyon Euro'ya yakın bir futbol bütçesi var.Burada Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yatırımın karşılığını sahaya yansıtamadıkları için başarısızlığı paylaşmak kalıyor. Sadece puan cetveline değil, maliyet cetveline de bakmak lazım.Aslında seri galibiyet alanların da çok iyi oynadıkları söylenemez. Trabzonspor, zor şartlarda kadro derinliği olmadan, sakatlıklarla uğraştığı halde Antalya'da kazandı ve de iyi gidiyor.Uzatmalarla 80 dakika 10kişi oynayan bir rakip karışısında 2 gol yiyip, 3tane de net tehlike yaşıyorsanız ve de galibiyetison saniyede bulduysanız ben buna başarıdemem.Bu dafutbolun cilvesidir. Beşiktaşkötü oynadı. Avcı'nın ilkUmut hamlesi çok yerindeydi. Sonrasında Lens hamlesi de doğruydu. Ama ondan sonrasında hem defansı hem de orta sahayı boşaltan Güven tercihi, bana göre çok ciddi teknik adam hatasıdır. Bizde işler neticeye göre konuşuluyor. O maçı son dakika golüyleAma aynı kişiler şimdi övüyorlar.Sivas Rıza hoca ile maksimumunu oynuyor. Zirve yarışında sadece Galatasaray'a kaybettiler ve bu hafta Fenerahçe maçı iki taraf için de kritik.Beşiktaş, seçim, sakatlar, Orhan Ak krizi derken derbi galibiyetiyle rüzgarı arkasına aldı.Fenerbahçe'de bekler ve kanat oyuncuları verimli değil, olsalar Vedat çok daha fazla atacak ve takımın deplasman problemi ortadan kalkacak.Galatasaray ise geçen iki yıldaki futbol kimliğinden uzaklaştı. Bu kadar uzunu olan bir takım bu sezon bir tek kafa golü attı. Onu da atan 1.68'lik Seri...Kendi sistemindenvazgeçip oyuncularınbildiği sisteme dönen AbdullahAvcı, başarıyı da yakaladı. FatihTerim, kadro istikrarınıkuramadığı gibi dönüşüolmayan sakatlıklarlakarşı karşıyakaldı ve lig, AvrupaatmosferindeG.Saray'ı yönetirkenzorlandı.Çünkü kulübeTerim'in elini güçlendirecekkalitededeğildi.Ünal Karaman, Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün eksikliklerini fazlasıyla hissetti ama Sosa'nın yönetiminde uyumlu bir kadro yarattı. Türkiye'de en iyi pas oyununu oynayan Başakşehir, Okan Buruk ile parladı.Konya'nın Aykut Kocaman aşkı, Çalımbay'ın haksız yere Konya'dan ayrılmasına neden olmuştu. Çalımbay, Sivas'ta yüksek motivasyonla çalışıyor. Az parayla büyük yol kat ediyor.tribünlerden istifa sesleri yükseldiği gün, "Performansım tartışılabilir ama teknik direktörlüğümü tartışmam" dediği basın toplantısı, kazandığı gündü.Trabzon'da başınagelen sakatlıklar kimseninbaşına gelmedi.O kadaraksilik oldu kiKaradeniz'degemileri batmaküzereykensoğukkanlıbir kaptangibi hem kariyerinihem de takımınıalabora olmaktankurtardı.Türk futbolunda sondönemde en büyük çıkışı yakalayanteknik adam.Avrupa vizyonu, G.Sarayve Beşiktaş'tan kalan yarışmacıkimliği Başakşehir'e daha iddialıbir felsefeyi oturtabileceğininsinyallerini veriyor.Bazen tanıdık cesurYanal, bazen ürkek, korkakYanal. Kendi olduğu müddetçeF.Bahçe istenen yere gelir.ise yorgun.Bu da hem kendi performansına hem de sarı-kırmızılı oyuncuların performansına olumsuz yansıyor.En az kadro derinliği olan Sivas zirvedeyse en başarılı teknik adam Rıza Çalımbay'dır. Sivas'ta 3-4 kişi sakatlıktan dolayı oynamasa sahaya zor bir 11 çıkar., G.Saray derbisiyle kendine geldi. Ama son maç ona ders olmalı. G.Saray'da ise öyle bir Muslera var ki... Dünyanın en iyi kalecilerinden biri.bana göre ligin ikinci yarısında yine zirveyi zorlayacaktır, kimsenin şüphesi olmasın. Ersun Yanal vasatı aşamıyor. Bu kadro 17 puan kaybedecek bir kadro değil.benim her zaman takdir ettiğim hocadır.ise elindeki zor şartlarda bana göre en iyisini yapmaya çalışıyor.Abdullah Avcı; sabır ve planlama ustası. Fatih Terim; fenomen… Ersun Yanal; disiplin. Ünal Karaman; şikâyet etmeyen, bileğine güvenen. Rıza Çalımbay; vizyon yöneticisi. Okan Buruk; geleceğin yıldızı."5 maçla hocalığımı sorgulayamazsınız" derken çok alıngandı Avcı.İtalya'da Sarri, Juventus'u değiştirecek derken Juve, Sarri'yi değiştirdi. Fenerbahçe'de de Yanal, Aykut Kocamanlaşınca takımın deplasmanlarda silik futbolu ortaya çıktı.Bu kadar transfer yaptıktan sonra Ekim ayından ara transferi işaret etmek, gidecekler var sözü ile takımı tedirgin etmek ve kaybedilen puanlarda sürekli futbolcularını eleştirmek,emekçi, o hep yüzde 120'sini almak ister. Basit goller yiyoruz sözünü az kullandığından zirvede.için bu sezon geçiş sezonu, Başakşehir ne geçen sezonun takımı ne de gelecek sezon sahaya çıkacak takım. Yarışta kalmaları zor.ideal 11'ine güveniyorama sürekli tedirginliği camianında şampiyonluk umutlarınınönünde hep bir filtre. İddiasınıyüksek sesle söylemesi lazım...