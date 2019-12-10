UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi A,B,C,D,E,F,G,H grupları puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının oynanmaya başladığı şu günlerde A,B,C,D,E,F,G,H gruplarında mücadele eden takımların sıralamaları ve puan durumları futbolseverler tarafından merak ediliyor. 6. hafta maçları kapsamında yarın Paris Saint Germain'e konuk olacak olan ve A grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın karşılaşma öncesi grubunda hangi sırada olduğu ve kaç puana sahip olduğu merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi A,B,C,D,E,F,G,H gruplarında puan durumu nasıl şekillendi? A grubunda mücadele eden Galatasaray hangi sırada ve kaç puanı var* İşte devler ligi tüm grupların puan durumları...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU: ŞAMPİYONLAR LİGİ A,B,C,D,E,F,G,H GRUPLARI PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENDİ?

Şampiyonlar Ligi A,B,C,D,E,F,G,H grupları güncel puan durumları ve A grubunda mücadele eden Galatasaray'ın sıralaması ile puanına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;