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, Roco’yla özel görüştü

Teknik Direktörü , Şili’li savunmacı ile antrenmanda özel bir görüşme yaptı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.12.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 12:37
Abdullah Avcı, Roco’yla özel görüştü
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Victor Ruiz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle önümüzdeki karşılaşmalarda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'yla bir görüşme yaptı. Slovan Bratislava, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda kalan 3 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkacak. Avcı, Ruiz'in yokluğunda Vida'yla birlikte forma giyecek olan Enzo Roco'dan antrenmanlarda da özel istekte bulunuyor. Bu futbolcunun boy avantajını kullanmasını isteyen Avcı, Slovan Bratislava karşılaşmasında olduğu gibi özellikle duran toplarda rakip savunma arasında gol aramasını istiyor.
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Abdullah Avcı, Roco’yla özel görüştü
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