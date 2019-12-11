"Bana çarptığını hissetmedim"

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Trabzonspor Kulübü, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçtaAydınus'un birçok kararından da rahatsız olan bordo-mavili yöneticilerin, 6 Kasım'da yaptığı başvuruya henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap verilmedi. Ancak, MHK'nin söz konusu pozisyonla ilgili Aydınus'tan istediği savunmaya ulaştı.Aydınus kurula verdiği savunmada,ifadesini kullandı. Bu savunma nedeniyle pozisyonun kural hatası değil hakem hatası olarak yorumlanabileceği öğrenildi. Değişen kurallara göre,2 Kasım'da oynanan Trabzonspor- Göztepe maçında İzmir ekibinin Jerome ile bulduğu gol öncesi top, hakem Fırat Aydınus'a temas ediyor. Tehlikeli atak başladığı için oyunu hakem atışıyla devam ettirmesi gereken Aydınus, bu kuralı uygulamıyor.Trabzonspor'un sezon başında Lille'e 16 milyon 500 bin Euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki detay nedeniyle kulübe 1 milyon Euro daha gelecek. Anlaşmaya göre Yusuf'un 25 maça çıkması durumunda Lille'in Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödemesi gerekecek. Sezon başından itibaren 22 maçta oynayan Yusuf, 4 maça daha çıkarsa Trabzonspor'un kasasına 1 milyon Euro girecek.