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gruptan nasıl çıkar? Galatasaray Avrupa Ligi’ne nasıl kalır? İşte yanıtı…

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz , Fransız ekibi () ile karşı karşıya gelecek. Şuana kadar oynadığı 5 maçta galibiyeti bulunmayan temsilcilimizin aldığı 2 beraberlik ile 2 puanı bulunuyor. Öte yandan PSG ise gruptan çıkmayı garantiledi. Avrupa Ligi’ne katılım sağlayabilmek için karşılaşmadan galibiyet veya beraberlik çıkarması gereken temsilcimiz Galatasaray gruptan nasıl çıkar? sorusu futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl kalır? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 19:41
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl kalır? İşte yanıtı…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının son maçında hayati bir maça çıkacak. Gruptan çıkma umutlarını kaybeden temsilcimiz en azından Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bugün Fransız devi Paris Saint Germen (PSG) karşısında mücadele verecek. Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda Avrupa Ligi'ne katılma aşamasında büyük bir yol katetmiş olacak. Bu noktada futbolseverler 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl kalır' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR? GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL KALIR?

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda bu akşam temsilcimiz Galatasaray oldukça önemli bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl çıkar' sorularının yanıtlarını arıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl kalır? İşte yanıtı…
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