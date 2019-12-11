Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl kalır? İşte yanıtı…

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının son maçında hayati bir maça çıkacak. Gruptan çıkma umutlarını kaybeden temsilcimiz en azından Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bugün Fransız devi Paris Saint Germen (PSG) karşısında mücadele verecek. Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda Avrupa Ligi'ne katılma aşamasında büyük bir yol katetmiş olacak. Bu noktada futbolseverler 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl kalır' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR? GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL KALIR?

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda bu akşam temsilcimiz Galatasaray oldukça önemli bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Galatasaray gruptan nasıl çıkar ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl çıkar' sorularının yanıtlarını arıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…