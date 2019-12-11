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Kaiser Ronaldo

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Kaiser Ronaldo
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Bayer Leverkusen deplasmanına çıkmaya hazırlanırken, gözler yine Cristiano Ronaldo'da! Portekizli yıldız kariyeri boyunca Alman kulüplerinin korkulu rüyası olurken, Şampiyonlar Ligi'nde en çok golünü (27) Panzerlere karşı kaydetti. İtalyan kulüplerini 18 golle sarsan Ronaldo, Fransa ve İngiltere'den rakiplerine ise 12'şer gol gönderdi. Yıldız oyuncu Türk ekiplerinin ağlarını ise 6 kez sarsarken, La Gazetta dello Sport 'Kaiser (İmparator) Cristiano' manşeti ile oyuncunun gol haritasını paylaştı.

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Kaiser Ronaldo
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