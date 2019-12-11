Manchester City 4 - 1 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6. ve son maçlar oynandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı.
Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen Manchester City, Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.
C Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Manchester City
|6
|4
|2
|0
|16
|4
|12
|14
|Atalanta
|6
|2
|1
|3
|8
|12
|-4
|7
|Shakhtar Donetsk
|6
|1
|3
|2
|8
|13
|-5
|6
|Dinamo Zagreb
|6
|1
|2
|3
|10
|13
|-3
|5