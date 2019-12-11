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4 - 1 (MAÇ SONUCU)

C grubu 6. ve son maçları kapsamında , deplasmanında 'lik skorla galip geldi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 23:29
Manchester City 4 - 1 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6. ve son maçlar oynandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı.

Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen Manchester City, Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.

C Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av P
Manchester City 6 4 2 0 16 4 12 14
Atalanta 6 2 1 3 8 12 -4 7
Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 13 -5 6
Dinamo Zagreb 6 1 2 3 10 13 -3 5
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Manchester City 4 - 1 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU)
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