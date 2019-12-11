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'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.12.2019 13:49
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
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