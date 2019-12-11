TFF'den Türk futboluna derin darbe!

Federasyon birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gece yarısı aldığı bu karara tepki yağıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyu gerekirse CAS'a götüreceklerini dile getirirken, spor yazarlarından da kararla ilgili flaş yorumlar geldi. Daha 20 gün önce "Harcama limitlerine uymayan takımların canını yakacağız" diyen Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin, birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkarması hayretle karşılandı.