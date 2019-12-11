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'den Türk futboluna derin darbe!

kıskacında tutulan kulüplere tarafından verilen fazladan borçlanma hakkı, 'yı da bir hayli kızdıracak. En fazla %30 olan kabul edilebilir sapma oranı TFF'nin aldığı kararla birlikte %40'a yükseltildi, hesaplar bir kez daha şaştı. Daha önce, "Ocak ayında cezalarla can yakacağız" diyen Başkanı 'in bu adımı şaşkınlık içinde bıraktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:29
TFF'den Türk futboluna derin darbe!

Federasyon birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkardı. 'nun gece yarısı aldığı bu karara tepki yağıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyu gerekirse CAS'a götüreceklerini dile getirirken, spor yazarlarından da kararla ilgili flaş yorumlar geldi. Daha 20 gün önce "Harcama limitlerine uymayan takımların canını yakacağız" diyen başkanlığındaki 'nin, birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkarması hayretle karşılandı.

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TFF'den Türk futboluna derin darbe!
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