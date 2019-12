TFF’den U dönüşü

TRABZONSPOR

Daha önce, "Ocak ayında cezalarla can yakacağız" diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bu adımı şaşkınlık içinde bıraktı...Finansal Fair Play kıskacında tutulan kulüplere TFF tarafından verilen fazladan borçlanma hakkı, UEFA'yı da bir hayli kızdıracak...Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlığında değişikliğe giderek kabul edilebilir sapma tutarını %30'dan %40'a yükselterek tam anlamıyla bir U dönüşüne imza attıkısa süre sonra ise yapılan değişiklik çoğu kulübün tüm planlarını altüst etti.UEFA'nın Finansal Fair Play Komitesi ile yapılan anlaşmaların ardından takımlarımız denk bütçe yolunda dev adımlar atarken alınan bu karar 'yeniden karanlık günlere dönüş' olarak adlandırıldı. Daha önceki yıllarda kulüplerimize gelenTürk oyuncularının önünün açılması, altyapıya yatırım yapılması da bu kemer sıkma döneminde Türk futboluna artı olarak yansırken,"YENİ lisans sicil kurulu ile finansal fair play ortamını yaratabilirsek 3 yıl içinde kulüplerimizi düzlüğe çıkarabiliriz. Kulüplerimiz artık gidip büyük paralarla futbolcu almıyor. Her geçen gün gelir artıyor ama kontrolsüz bir harcama var. Gelirlerin üç-beş katını harcama lüksümüz yok. Federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik ve harcama limiti getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Puan silme, para cezaları ve küme düşürme cezaları uygulanacak."KULÜPLER Birliği'nin başvurusundan 18 kulübün de haberi yoktu... Başkan Mehmet Sepil, 21 Kasım'da TFF toplantısında konuyu sözlü olarak dile getirirken, sadece kendisinin imzasının bulunduğu talebi içeren belgeyi TFF'ye yolladı. Belgede kalan 17 kulübün imzasının olmadığı bildirildi. Kulüpler Birliği'nin olağanüstü toplantı ile yaşananları masaya yatıracakları öğrenilirken başkanvekilleri Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz'ın durumdan haberlerinin olmadığı da ortaya çıktı.Trabzonspor Kulübü, TFF'nin kararına büyük tepki gösterdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Tahkim'e başvurduklarını duyururkendiyerek de bu kararın takipçisi olacaklarınışu ifadelerle açıkladı: "Bu lisans talimatı durduk yere çıkmadı. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) komitesinin talepleri doğrultusunda oluşturuldu.Sezon başında getirilen bir kural, sezon ortasında değiştirilemez ama daha sezonunun ortasına gelmeden değiştiriyorsunuz.Bu hem talimatlara hem de hukuka aykırı. Böyle bir şey gerçekleştiği an UEFA'dan men alırız.Tahkim'den dönmezse, UEFA'ya hatta CAS'a taşıyacağız. Daha geçen gün Antalya maçında 6 altyapı oyuncusu ile sahaya çıktık. Kulüpler Birliği'nde bu konu konuşulmadı. Konuşulmuş olsa bile benim haberim yok."18 kulüp içinde özellikle Süper Lig'de lider olan Sivasspor'un da karardan yana çok rahatsız olduğu öğrenildi. Alanyaspor ve Malatyaspor'un da değişimden haberi olmadığı ve "Dere geçerken at değiştirilmez" yorumlarını yaptığı bildirildi.TFF Yönetim Kurulu pazartesi günü uzun süren bir toplantı yaptı... Bu toplantıda payın %40'a çıkarılması zaman zaman tartışmaların da yaşanması ile kabul edildi. Açıklama akşam siteden yayınlansa da üyelerin karar defterine daha imza atmadıkları kaydedildi.