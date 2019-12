Abdullah Avcı’dan şaşırtan kadro

eşiktaş

Karius, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ljajic, Atiba, Burak Yılmaz.Ruiz, N'Koudou, Douglas, Dorukhan.Teknik Direktörü Abdullah Avcı.dedi. Gazetecilerin"14 eksikle geldiniz" hatırlatmasına tepki gösteren Avcı, "14eksik derseniz, algı oluşturursunuz. Listede olmayanları daekliyorsunuz. Buraya 7 eksikle geldik.Vida, Caner ve Karius'u ben getirmedim" ifadelerini kullandı.Ülke puanı sıralamasında 10. olan Ukrayna'yı kovalayan Türkiye ilk 10'a giremezse, önümüzdeki sezon şampiyonu, Şampiyonlar Ligi için eleme oynayacak. Şampiyonun olası ilk 10 sırada yer alan ülkelerden çıkması halinde ise gruplara doğrudan katılım hakkı 11. sıraya geçecek. Bu sebeple 11. sırayı da korumak önem arz ediyor.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında bugün İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak.Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis yönetecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 karşılaşmayı yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alanGruptan çıkmayı garantileyen İngiliz ekibi ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.Avrupa'da başarısız bir sezon geçirdik.Mesele ülke puanı olunca çok yorum yapmıyorlar. Gençlere ya da yedeklere şans vermek önemli ama Avrupa'da hüsran yaşadık. Birisi de "diye sormadı,Her şey Süper Lig değil.. Bir gün düşünce devrimi gerçekleşirse o zaman Avrupa'da başarı gelir. Yoksa 6-7 genç oynatmak ya da kadroda revizyona gitmek size, bize ve Türkiye'ye bir şey kazandırmaz.Sahaya çıkan takımlar da değer vermeli!Avrupa'dan alınacak her puan önemli.Bu puan bireysel kazanılmıyor. Her kulübün bu havuzu beslemesi şart. Başkasının kazandırdığı puanlarla Avrupa barajını aşmak adaletli değil.Ancak buna rağmen son günlerde her ne kadar Beşiktaş lige ağırlık verse de bunu doğru bulmak mümkün değil.