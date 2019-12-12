Abdullah Avcı’dan şaşırtan kadro

İSTANBUL'DA KALANLAR
SAĞLAMLAR:
Karius, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ljajic, Atiba, Burak Yılmaz.
SAKATLAR:
Ruiz, N'Koudou, Douglas, Dorukhan.
TECRÜBE KAZANSINLAR!
Beşiktaş
Teknik Direktörü Abdullah Avcı. "Uluslararası seviyede tecrübe kazanmaları için 2-3 genç oyuncuya şans vereceğim. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"
dedi. Gazetecilerin
"14 eksikle geldiniz" hatırlatmasına tepki gösteren Avcı, "14
eksik derseniz, algı oluşturursunuz. Listede olmayanları da
ekliyorsunuz. Buraya 7 eksikle geldik. Burak Yılmaz hastanede serum yedi. Gökhan ve Atiba'nın sakatlık riskleri arttı.
Vida, Caner ve Karius'u ben getirmedim" ifadelerini kullandı.
ÜLKE PUANI İÇİN KRİTİK GÜN
Ülke puanı sıralamasında 10. olan Ukrayna'yı kovalayan Türkiye ilk 10'a giremezse, önümüzdeki sezon şampiyonu, Şampiyonlar Ligi için eleme oynayacak. Şampiyonun olası ilk 10 sırada yer alan ülkelerden çıkması halinde ise gruplara doğrudan katılım hakkı 11. sıraya geçecek. Bu sebeple 11. sırayı da korumak önem arz ediyor.
KARA KARTAL, KURT İNİNDE SAHAYA ÇIKIYOR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında bugün İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak. Molineux Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis yönetecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 karşılaşmayı yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen İngiliz ekibi ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.
1 SORU 2 CEVAP
Süper Lig'i düşünen takımlar Avrupa maçlarına rotasyonla çıkıyor, bu doğru mu?
Gitmesinler Avrupa'ya
Avrupa'da başarısız bir sezon geçirdik. Nedense hiçbir kulüp bu durumdan rahatsız olmuyor.
Mesele ülke puanı olunca çok yorum yapmıyorlar. Gençlere ya da yedeklere şans vermek önemli ama Avrupa'da hüsran yaşadık. Birisi de "Neden"
diye sormadı, sorgulamadı.
Her şey Süper Lig değil.. Bir gün düşünce devrimi gerçekleşirse o zaman Avrupa'da başarı gelir. Yoksa 6-7 genç oynatmak ya da kadroda revizyona gitmek size, bize ve Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Ben ülke puanına değer veriyorum.
Sahaya çıkan takımlar da değer vermeli!
Murat ÖZBOSTAN
DOĞRU BULMUYORUM
Avrupa'dan alınacak her puan önemli. Galatasaray, son 30 Avrupa maçında sadece iki galibiyet aldığında ve bu vurguyu yaptığımızda eleştirilmiştik.
Bu puan bireysel kazanılmıyor. Her kulübün bu havuzu beslemesi şart. Başkasının kazandırdığı puanlarla Avrupa barajını aşmak adaletli değil. Beşiktaş, ülkemize son beş yılda açık ara en çok puanı kazandıran kulüp.
Ancak buna rağmen son günlerde her ne kadar Beşiktaş lige ağırlık verse de bunu doğru bulmak mümkün değil.
Fatih DOĞAN