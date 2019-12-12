Beşiktaş’a gel Marcelo

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Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri haline gelen ve daha sonra Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes için çirkin bir pankart açıldı. Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile sahasında 2-2 berabere kaldığı maçın ardından bir taraftar üzerinde eşek fotoğrafı olan veyazan bir pankartla sahaya atladı.Lyonlu futbolcular ve taraftarlarsaha içerisinde tartıştı,Bu olay Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesine damga vururken Beşiktaşlı taraftarlar da 32 yaşındaki stoperi yeniden takımlarında görmek için sosyal medyadasloganı ile tag açtı. Yıldız futbolcunun ailesinin Fransa'da mutlu olmadığı ve İstanbul'a dönmek istediği de gelen haberler arasında. Brezilyalı futbolcunun eşi Tatiana, her fırsatta İstanbul'a gezmeye geliyor ve Beşiktaş'ın maçlarını takip ediyor. Türkiye aşığı olanson olarak siyah-beyazlıların Denizlispor ile oynadığı müsabakayı Vodafone Park'ta yerinde takip etmişti.Lyon taraftarı Marcelo'ya "Bu kulübü terk et" yazan pankart açmıştı. Kendini tutamayarak protestocu taraftara bu hareketi yapan Marcelo'nun da Fransız ekibinden ayrılmaya karar verdiği belirtildi.Beşiktaş ile 61 maçta 5 golü bulunan Marcelo 5.457 dakika forma giydi. Brezilyalı stoper iki kez lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldırdı.Lyon formasıyla 108 maça çıkan Marcelo 9 bin 395 dakika sahada kaldı ve 5 gol atıp, iki gol pası verdi. Oyuncu bir kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.