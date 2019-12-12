Bir zamanlar Avrupa fatihiydi

SIKLET FARKI!
120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.
23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU
ŞAMPIYONLAR Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.
FALCAO: LİG VE KUPANIN EN BÜYÜK FAVORİSİYİZ
PSG karşısında oyuna sonradan dahil olan Falcao, maçtan sonra şöyle konuştu: "Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz. Şu anda %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Oynayarak daha iyi olacağım. Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz."
BİZİM İÇİN ACI BİR VEDA
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından önemli mesajlar verdi. Terim, "Ümit ederim böyle acı vedalardan iyi güzel hikayeler çıkar.
Bizden iyiler bunu kabul edelim, sıkletimiz çok farklı... 30-35 dakika dayanabildik. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz
. Önemli isimler aldınız dediğinizde umarım cisim de aynı olur demiştim. Önümüzdeki dört maçı geçelim hayırlısıyla. Bir takım şeyleri değiştirmezsek bizim için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.
SERİ SAKATLANDI
Maçın 37. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kasığından sakatlanan Jean Michael Seri, oyuna devam edemedi. Fildişi Sahilli futbolcu tedavi için geldiği saha kenarından oyuna dönmedi ve yerine Selçuk İnan girdi.
BİR GÖRÜŞ: BÜLENT TİMURLENK
Aidiyet duygusu
Altı sene önce dün G.Saray, Juventus'u karla kaplı zeminde yenip evine gönderirken, kadrosundaki yabancı futbolcular, formasına ve armasına karşı aidiyet duygusunu geliştirmiş isimlerdi. Altı yıl sonra dün G.Saray grupta yine farklı bir mağlubiyet alırken sezonun buraya kadar olan kısmının kısa bir özetini izledik aslında. Florya'nın havası başkadır tanımı yerle bir olmuş.
G.Saray'da kiralık oynayan futbolcular yarın sabah bu takımdan ayrılacaklarmış gibi çıkıyorlar maçlara.. PSG, kendi arasındaki çift kale idmanda bile daha fazla zorlanır. Kendilerini sıkmadan, hafta sonunda dünyaları kurtaran ve bunun mutluluğunu yaşayan Muslera'yı üzüntüye boğdular. G.Saray'ın kaptanı ve kalecisi önündeki bu 10 adamı da hak etmiyor.
Sezon başından beri toplasanız 90 dakika yüksek mücadele vermiş bir takımın eğer önündeki en önemli maçı kupada ikinci lig ekibi Tuzla ise burası sözün bittiği yerdir. Yabancılardaki aidiyet duygusunun eksikliği ortadayken, futbolculuk kalitesini belki tartışabilirsiniz ama bu formaya ve armaya bağlılığını tartışamayacağınız Linnes'in sezon başında tribüne gönderilmesi belki de bir sonun başlangıcıydı.