Bir zamanlar Avrupa fatihiydi

EURO

BUGÜN NELER OLDU

120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.ŞAMPIYONLAR Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.PSG karşısında oyuna sonradan dahil olan Falcao, maçtan sonra şöyle konuştu: "Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz. Şu anda %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Oynayarak daha iyi olacağım. Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz."G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından önemli mesajlar verdi. Terim, "Bizden iyiler bunu kabul edelim, sıkletimiz çok farklı... 30-35 dakika dayanabildik.. Önemli isimler aldınız dediğinizde umarım cisim de aynı olur demiştim. Önümüzdeki dört maçı geçelim hayırlısıyla. Bir takım şeyleri değiştirmezsek bizim için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.Maçın 37. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kasığından sakatlanan Jean Michael Seri, oyuna devam edemedi. Fildişi Sahilli futbolcu tedavi için geldiği saha kenarından oyuna dönmedi ve yerine Selçuk İnan girdi.Altı sene önce dün G.Saray, Juventus'u karla kaplı zeminde yenip evine gönderirken, kadrosundaki yabancı futbolcular, formasına ve armasına karşı aidiyet duygusunu geliştirmiş isimlerdi. Altı yıl sonra dün G.Saray grupta yine farklı bir mağlubiyet alırken sezonun buraya kadar olan kısmının kısa bir özetini izledik aslında.G.Saray'da kiralık oynayan futbolcular yarın sabah bu takımdan ayrılacaklarmış gibi çıkıyorlar maçlara.. PSG, kendi arasındaki çift kale idmanda bile daha fazla zorlanır. Kendilerini sıkmadan, hafta sonunda dünyaları kurtaran ve bunun mutluluğunu yaşayan Muslera'yı üzüntüye boğdular.Sezon başından beri toplasanız 90 dakika yüksek mücadele vermiş bir takımın eğer önündeki en önemli maçı kupada ikinci lig ekibi Tuzla ise burası sözün bittiği yerdir. Yabancılardaki aidiyet duygusunun eksikliği ortadayken, futbolculuk kalitesini belki tartışabilirsiniz ama bu formaya ve armaya bağlılığını tartışamayacağınız