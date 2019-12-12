Bırakın dinlenelim

TRABZONSPOR

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BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Sakatlıklardan ve çok maç oynamalarından dert yanan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de en fazla maça çıkan ve en çok sakatlıklarla uğraşan takım, bizim takımımız.Çoğu oyuncum sakatlık yaşadı, bırakın da bazı oyuncularımızı dinlendirme lüksümüz olsun." dedi. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini de belirten Karaman, "Yarın (bugün) savaşıp, ülkemize iyi sonuçla geri dönmek istiyoruz.Önce camiamız sonra da ülkemiz adına bir mücadeleye çıkacağız" ifadelerini kullandı.Trabzonspor, bugün Basel karşısında gençlerine şans verecek. Teknik direktör Ünal Karaman sakatlıkları bulunanve'ın yanı sıra,'i kadroya almadı. Genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile Basel'e giden bordo- mavililer, grubu galibiyetle tamamlamak istiyor. Karadeniz ekibinin Nijeryalı futbolcusu Onazi de, 355 gün sonra formasına kavuşacak. Bu aradaTrabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında bugün deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak.Dün İsviçre'ye uçan bordo-mavili takımı kalacağı otel girişinde, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer, İsviçre'deki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Başkanı Levent Karaağaç, çiçeklerle karşıladı.Trabzonspor dün İsviçre'ye gitti. Bordo-mavili taraftarlar takımı coşkuyla karşılarken, en çok ilgiyi Ekuban gördü.Bordo-mavililer bugün Avrupa'da 135. maçına çıkacak. 134 maçta Trabzonspor 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı.Trabzonspor sosyal medyada artan, "Örtülü ödenekten para alındı" paylaşımları üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya ve çeşitli basın yayın organlarında kulübümüze "örtülü ödenek" vasıtasıyla "50 milyon Euro - 50 milyon dolar" gönderildiği şeklindeki yalanları gündeme getiren 83 kişi hakkında TCK'nın 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıklarından dolayı Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişilerin Yüce Türk Adaleti tarafından en doğru şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz."yönetimi,Lisans Talimatı kararında aldığı değişiklikle ilgili olarak Tahkimbaşvuracak.-Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, ligde iyi bir yerde olmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirtti.