Bırakın dinlenelim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Sakatlıklardan ve çok maç oynamalarından dert yanan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de en fazla maça çıkan ve en çok sakatlıklarla uğraşan takım, bizim takımımız. Bu oyunculara sezon başından beri çok fazla yüklendik. İşin içinde olup da işine gelenler anlıyor. İşine gelmeyenler kendi istediği gibi yorumluyor.
Çoğu oyuncum sakatlık yaşadı, bırakın da bazı oyuncularımızı dinlendirme lüksümüz olsun. Lig maçından sonra hemen oyuncuları hazır hale getirip, üç gün sonra maç oynamak; bunlar çok zor durumlar
" dedi. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini de belirten Karaman, "Yarın (bugün) savaşıp, ülkemize iyi sonuçla geri dönmek istiyoruz. Asla pes edecek durumda değiliz.
Önce camiamız sonra da ülkemiz adına bir mücadeleye çıkacağız" ifadelerini kullandı.
SAHNE GENÇLERİN
Trabzonspor, bugün Basel karşısında gençlerine şans verecek. Teknik direktör Ünal Karaman sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür
ve Filip Novak
'ın yanı sıra, Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel
'i kadroya almadı. Genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile Basel'e giden bordo- mavililer, grubu galibiyetle tamamlamak istiyor. Karadeniz ekibinin Nijeryalı futbolcusu Onazi de, 355 gün sonra formasına kavuşacak. Bu arada Almanya'da ameliyat olan Ahmet Canbaz'ın en ez 4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
TRABZONSPOR PERDEYİ İSVİÇRE'DE KAPATIYOR
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında bugün deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak. St. Jakob-Park Stadı'ndaki mücadele 20:55'te start alacak.
Dün İsviçre'ye uçan bordo-mavili takımı kalacağı otel girişinde, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer, İsviçre'deki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) Başkanı Levent Karaağaç, çiçeklerle karşıladı. Otele gelen Trabzonsporlu taraftarlar da oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor dün İsviçre'ye gitti. Bordo-mavili taraftarlar takımı coşkuyla karşılarken, en çok ilgiyi Ekuban gördü.
135
Bordo-mavililer bugün Avrupa'da 135. maçına çıkacak. 134 maçta Trabzonspor 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı.
83 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Trabzonspor sosyal medyada artan, "Örtülü ödenekten para alındı" paylaşımları üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya ve çeşitli basın yayın organlarında kulübümüze "örtülü ödenek" vasıtasıyla "50 milyon Euro - 50 milyon dolar" gönderildiği şeklindeki yalanları gündeme getiren 83 kişi hakkında TCK'nın 125. ve 267. maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde belirtilen fiillere aykırılıklarından dolayı Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişilerin Yüce Türk Adaleti tarafından en doğru şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz."
-Trabzonspor
yönetimi, TFF'nin
Lisans Talimatı kararında aldığı değişiklikle ilgili olarak Tahkim Kurulu'na
başvuracak.
-Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, ligde iyi bir yerde olmalarına rağmen şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirtti.