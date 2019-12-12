Haftanın maçında düdük Ali Palabıyık’ın

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), lider Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe'nin pazar günü oynayacağı haftanın en kritik karşılaşmasına Ali Palabıyık'ı atadı.20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan14.00 Gaziantep FK-İstikbal M. Kayserispor: Özgür Yankaya16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatya: Yaşar Kemal Uğurlu20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya20.00 M.Başakşehir-İttifak H. Konyaspor: Hüseyin Göçek