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Haftanın maçında düdük ’ın

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Haftanın maçında düdük Ali Palabıyık’ın
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), lider Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe'nin pazar günü oynayacağı haftanın en kritik karşılaşmasına Ali Palabıyık'ı atadı. Program şöyle:

YARIN
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

CUMARTESİ
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

PAZAR
14.00 Gaziantep FK-İstikbal M. Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatya: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 M.Başakşehir-İttifak H. Konyaspor: Hüseyin Göçek
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