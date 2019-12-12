Hain iş birliği!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın dün akşam PSG ile oynadığı karşılaşma öncesi Paris'te holigan-terörist iş birliği vardı.Sarı-kırmızılıların üzerine meşale atan grup içinde terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı açıldı. Türk bayrağı ise yakıldı. Galatasaraylı taraftarlar, saldırganlara karşılık verirken Fransa tarihinin en büyük grevlerinden biriyle uğraşan polis, gerekli müdahaleyi yapmakta gecikince olaylar büyüdü. Arbedede yaralananlar olduğu öğrenildi. Çirkin saldırıyı protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar olaylar yatıştıktan sonra polis kordonu eşliğinde maçın oynandığı stada gelerek tribündeki yerlerini aldılar. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,dedi.