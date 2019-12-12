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3-2 Feyenord ( MAÇ SONUCU) | Porto G grubunu lider tamamladı

G Grubu’nda 6. Maçında Portekiz ekibi sahasında Feyenord’u ağırladı. Henüz 33 dakikada 3-2 olan karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Bu sonuçla Porto G grubunu lider tamamladı ve adını son 32’ye yazdırdı. İşte Porto Feyenord maç özeti…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 02:12
Porto 3-2 Feyenord ( MAÇ SONUCU) | Porto G grubunu lider tamamladı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Porto sahasında Feyenord'u ağırladı. Oldukça tempolu şekilde başlayan mücadelede Luis Diaz 14. dakikada attığı gol ile Porto'yu 1-0 öne geçirdi. 1 dakika sonra Malacia kendi ağlarına gol bırakarak durumu 2-0'a getirdi. Yediği gollere hızlı reaksiyon gösteren Feyenord 19. dakikada Eric Bottenghin ile 2-1'e getiren golü kaydetti. Golün ardından özgüven kazanan Feyenord dakika 22'de Sam Larsson ile eşitliği sağladı ve skor 2-2'ye geldi. Francisco Soares 33. dakika attığı golle maçın skorunu ilan etti.

Porto bu galibiyet ile puanını 10'a çıkardı ve G Grubu'nu lider tamamladı.

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Porto 3-2 Feyenord ( MAÇ SONUCU) | Porto G grubunu lider tamamladı
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