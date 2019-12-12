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'dan son dakika asker selamı kararı! UEFA, Milli Takımın asker selamı yapmasına ceza vermedi!

'dan asker selamı ile ile ilgili beklenen karar geldi. TFF'nin kapsamlı bir savunma yapmasının ardından görüşen yetkililer, asker selamına ceza verilmediğini duyurdu.. UEFA, A Milli Futbol Takımımızın gol sevinçlerinde yaptığı 'asker selamı'na ceza verilmeyeceğini açıkladı. İşte habere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 17:13
UEFA'dan son dakika asker selamı kararı! UEFA, Milli Takımın asker selamı yapmasına ceza vermedi!

UEFA'dan asker selamına ceza yok! UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın gol sevinçlerinde yaptığı 'asker selamı'na ceza verilmeyeceğini açıkladı. Milli Takımımız, Barış Pınarı harekatına katılan askerlerimize destek vermek amacıyla, Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerin ardından asker selamı vermiş; aynı şekilde Avrupa'da mücadele eden ekiplerimizden Başakşehir'de de futbolcular asker selamıyla gol sevinci yaşamıştı. UEFA'nın bu kararı olumlu karşılandı.

UEFA'DAN ASKER SELAMI KARARI

DHA'dan servis edilen haberde şu bilgiler yer aldı:

UEFA, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım futbolcularının, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gollerden sonra asker selamı vermesiyle ilgili soruşturmada, Türkiye'ye herhangi bir ceza vermedi. UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.

Detaylar geliyor...

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