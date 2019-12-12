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2 - 2 (MAÇ SONUCU)

Avrupa Ligi F grubu 6. ve son maçında 'in ev sahipliği yaptığı karşılaşmada İngiliz takım ile 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 02:20
Standart Liege 2 - 2 Arsenal (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi F grubu 6. maçında Standart Liege ile karşılaşan Arsenal, 2-2'lik skorla berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Maçta ilk 45 dakikalık yarı golsüz olarak tamamlanırken müsabakada Standard Liege, 47'de Bastien, 69'da Amallah'ın imza attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü kazandı.

Arsenal'in hızlı geri dönüşüyle, 78'de Lacazette, 81. dakikada Saka'nın golleriyle karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı

Maçın böyle sonuçlanmasıyla Arsenal 11 puanla turlarken, Standard Liege ise 8 puan ile Avrupa macerasını noktaladı.

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Standart Liege 2 - 2 Arsenal (MAÇ SONUCU)
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