Standart Liege 2 - 2 Arsenal (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi F grubu 6. maçında Standart Liege ile karşılaşan Arsenal, 2-2'lik skorla berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Maçta ilk 45 dakikalık yarı golsüz olarak tamamlanırken müsabakada Standard Liege, 47'de Bastien, 69'da Amallah'ın imza attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü kazandı.

Arsenal'in hızlı geri dönüşüyle, 78'de Lacazette, 81. dakikada Saka'nın golleriyle karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı

Maçın böyle sonuçlanmasıyla Arsenal 11 puanla turlarken, Standard Liege ise 8 puan ile Avrupa macerasını noktaladı.