Wolverhampton Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Wolves Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene büyük hayal kırıklığı yaratan ve turnuvaya erken şekilde veda eden Beşiktaş son haftada aldığı galibiyetler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Abdullah Avcı komutasında son 9 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı as oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor. Ülke puanı açısından oldukça önemli bir maç olacak mücadelede futbolseverler karşılaşma öncesi 'Wolverhampton Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak ve ne zaman' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Taraftarlar, maç saatinde sıkıntı yaşamamak için maçın uydu yayını üzerinden mi yoksa şifreli kanalda mı yayınlanacağı önceden öğrenmek istiyor. İşte Beşiktaş Wolves maçı şifresiz mi, hangi kanalda sorusunun cevabı…

WOLVES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiliz ekibi Wolverhampton'ın ev sahipliğinde oynanacak Wolves Beşiktaş maçı Türkiye saati ile bu akşam 23:00'da başlayacak. Siyah beyazlı ekibin İngiltere kafilesine altyapı oyuncularından çok sayıda isim dâhil edildi.

WOLVES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

23:00'da başlayacak olan dev mücadele öncesi birçok futbolsever maçın yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Şifresiz olarak dev karşılaşmayı seyretmek isteyenler ayrıntıları bu başlık altından öğrenebilirler.

İşte maç öncesi son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve maçın yayın bilgisi;