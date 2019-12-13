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Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Medipol 'in başarılı futbolcusu , UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:27
Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. Başakşehir'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.

Haftanın ilk 11'inde yer alan isimler şöyle:

"Belec (Apoel), Young (Manchester United), Gnagnon (Rennes), Trauner (Lask), Clichy (Başakşehir), Saka (Arsenal), Bezus (Gent), Mata (Manchester United), Asano (Partizan), Jota (Wolverhampton), Greenwood (Manchester United)"

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Başakşehirli Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
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