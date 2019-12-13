Biz de sizi kınıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımımız'ın, Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmekçiklerimiz'e destek için maçlarda verdiği asker selamı Avrupalıları rahatsız etmiş ve konu UEFA'ya taşınmıştı. İnsan hakları, terörizm denince mangalda kül bırakmayan Avrupa zihhiyeti bu konuda da çifte standarttan asla vazgeçmiyor. UEFA yönetimi, dün Milli Takımımız'a asker selamı için kınama ve 50 bin Euro para cezası uygularken, EURO 2020 öncesi de adeta gözdağı verdi. Türkiye, 5 gün içinde bu cezaya itiraz edebilecek. TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, "Avukatlarımız bizi iyi savundu. Ceza almadık" dedi.UEFA'nın aldığı karar şu demek; bundan sonra en ufak bir şey yaparsanız canınızı yakarız. Kısacası bize; 'Aba altından sopa gösteriyor.' Futbol Federasyonu 10 kişilik bir ekiple, "Çok iyi savunma yaptık" dedi. Sonuçta para cezası ve kınama var. UEFA; İtalya ve Fransa'nın baskısıyla bu kararı aldı.. Spora siyaseti sokan UEFA'dır. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda daha dikkatli olmalıyız.