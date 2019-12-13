Bu hafta hangi maçlar var? Cemil Usta Sezonu Süper Lig 15. hafta maç fikstürü

Rekabetin ve çekişmenin giderek arttığı Süper Lig'de 15. hafta maçları için heyecan dorukta. Aytemiz Alanyaspor Antalyaspor maçı ile haftanın açılışı yapılacak, ardından ise zorlu müsabakalarla süreç devam edecek. 15. hafta fikstürü kapsamında, Galatasaray MKE Ankaragücü karşısında, lider Demir Grup Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş, taraftarlarının önünde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile; Trabzonspor da Yukatel Denizlispor karşısında üç puan için ter dökecek. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

13 Aralık Cuma

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)