Süper Lig 15. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig 15. Hafta maçı Galatasaray Ankaragücü karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;