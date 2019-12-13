Gururumuzsun Başakşehir

BUGÜN NELER OLDU

Belki de bir grup inanmış insanın zaferi desek yeridir…Fakat Başakşehir belki de ülke tarihiminiz en etkili galibiyetlerinden birine imza atıp hem rakibini devirdi hem de grubu lider bitirdi. 33'te Thuram'ın golü TV başındaki herkesin umudunu kırarken Başakşehir pes etmedi. 44'te İrfan Can'ın golü ve ardından verdiği asker selamı bir kez daha herkese umut oldu. 2. yarıda Başakşehir rakip kaleye yüklenirkendiye bağıran skorumuz ise Crivelli'nin ısrarında 90'da geldi.DAHA önce Alman takımları ile oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir sonunda zaferle tanıştı. 2017-18'de Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a deplasmanda 3-1 yenilen ve evinde 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sezon da B.Mönchengladbach ile evinde 1-1 berabere kalırken dün ilk galibiyetini elde etti.ALMANYA'DAN zaferle dönen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk tüm oyuncularına övgüler yağdırdı. 90 dakika boyunca galibiyeti isteyen tarafın kendileri olduğunun altını çizen Buruk, "Biz camia olarak bu tura inanmıştık. Geriye düşsek de geri dönmemiz muhteşem. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz bu maçı da bu turu da hak ettik. Ülkemiz için kazandık" dedi.BAŞAKŞEHİR'IN, son 32 turundaki rakibi pazartesi günü belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimine Başakşehir grup lideri olduğu için seri başı olarak katılacak. Muhtemel rakipler ise şöyle: Apoel, Copanhagen, Getafe, Sporting Lizbon, Cluj, E.Frankfurt, Alkmaar, Wolverhampton, Roma, Wolfsburg, Ludogorets, Rangers takımlarından biri olacak.canı yürekten kutlarım. 4 büyük takım dahil herkese ders verdiler. Kuralar çekildiği zaman en şanssız takım olarak yorumlanmıştı. Taş gibi grubu vardı ama her şeyin sahada bittiğini bize gösterdiler. Alman devi karşısında çok kontrollü oynadılar. Kaliteli bir takımları vardı. Kritik anlarda gelen iki gol içindiyebiliriz ama önemli olan kazanmaktı.Bu tura sevinelim ders çıkarması gerekenler ise onlar kendilerini biliyor!