Gururumuzsun Başakşehir

Belki de bir grup inanmış insanın zaferi desek yeridir… Rakip sadece Avrupa Ligi'nde grup lideri değil! Aynı zamanda Bundesliga'nın da lideri ve geçen haftayı B.Münih galibiyeti ile tamamlamış bir ekip!
Fakat Başakşehir belki de ülke tarihiminiz en etkili galibiyetlerinden birine imza atıp hem rakibini devirdi hem de grubu lider bitirdi. 33'te Thuram'ın golü TV başındaki herkesin umudunu kırarken Başakşehir pes etmedi. 44'te İrfan Can'ın golü ve ardından verdiği asker selamı bir kez daha herkese umut oldu. 2. yarıda Başakşehir rakip kaleye yüklenirken geliyorum
diye bağıran skorumuz ise Crivelli'nin ısrarında 90'da geldi. Tüm ekiplerimizin döküldüğü Avrupa'da 2. turu görmemiz sadece prestij değil aynı zamanda da ülke puanına büyük bir katkı olacak.
PANZERİ BU KEZ EZDİK!
DAHA önce Alman takımları ile oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir sonunda zaferle tanıştı. 2017-18'de Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a deplasmanda 3-1 yenilen ve evinde 1-1 berabere kalan Başakşehir, bu sezon da B.Mönchengladbach ile evinde 1-1 berabere kalırken dün ilk galibiyetini elde etti.
BURUK: ÜLKEMİZ İÇİN KAZANDIK
ALMANYA'DAN zaferle dönen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk tüm oyuncularına övgüler yağdırdı. 90 dakika boyunca galibiyeti isteyen tarafın kendileri olduğunun altını çizen Buruk, "Biz camia olarak bu tura inanmıştık. Geriye düşsek de geri dönmemiz muhteşem. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Biz bu maçı da bu turu da hak ettik. Ülkemiz için kazandık" dedi.
KURA ÇEKİMİNDE SERİ BAŞIYIZ
BAŞAKŞEHİR'IN, son 32 turundaki rakibi pazartesi günü belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimine Başakşehir grup lideri olduğu için seri başı olarak katılacak. Muhtemel rakipler ise şöyle: Apoel, Copanhagen, Getafe, Sporting Lizbon, Cluj, E.Frankfurt, Alkmaar, Wolverhampton, Roma, Wolfsburg, Ludogorets, Rangers takımlarından biri olacak.
BİR GÖRÜŞ: Murat ÖZBOSTAN
Herkese ders verdi
BAŞAKŞEHİR'İ
canı yürekten kutlarım. 4 büyük takım dahil herkese ders verdiler. Kuralar çekildiği zaman en şanssız takım olarak yorumlanmıştı. Taş gibi grubu vardı ama her şeyin sahada bittiğini bize gösterdiler. Alman devi karşısında çok kontrollü oynadılar. Kaliteli bir takımları vardı. Kritik anlarda gelen iki gol için 'mucize'
diyebiliriz ama önemli olan kazanmaktı. Başından beri yazıyorum Avrupa önemlidir, vizyondur. Başakşehir bize önümüzdeki ayları gösterdi ve gururlandık.
Bu tura sevinelim ders çıkarması gerekenler ise onlar kendilerini biliyor!