Lille - Montpellier maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 18. haftanın açılış maçında Lille, Montpellier'i konuk edecek. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jerome Brisard yönetecek.

Bu akşam saat 22.45'te başlayacak Lille - Montpellier maçı beIN SPORTS 4 kanalından canlı izlenebilecek.



Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, Ligue 1'de 28 puanla 3. sırada yer alıyor. Montpellier ise 24 puanla 10. sırada.

Lille geçtiğimiz hafta Brest ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea deplasmanına çıkan Fransız temsilcisi, 2-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapamıştı.

Montpellier ise Ligue 1'de geçen hafta Paris Saint-Germain deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönmüştü. Bu karşılaşmada Montpellier'in Portekizli stoperi Pedro Mendes kırmızı kart görmüştü.

LILLE SERİYİ DEVAM ETTİREBİLECEK Mİ?

Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan Lille, Montpellier maçından da galibiyetle ayrılarak istikrarlı çizgisini sürdürmek istiyor. Lille ayrıcak evinde oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

MONTPELLIER DIŞARDA GALİBİYETE HASRET

Konuk takım ise deplasmanda oynadığı son 8 maçta galip gelemedi. Montpellier, dışardaki son 3 maçında ise berabere kaldı. Turuncu mavililer, Lille deplasmanında galibiyet hasretine son vermek amacında...