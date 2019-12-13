TFF 1. Lig'de kritik maç: Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Altay, Adana Demirspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürel Uzuner.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan Altay - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı izlenebilecek.



TFF 1. Lig'de Adana Demirspor 18 puanla 11. sırada yer alıyor. 12. sıradaki Altay'ın puanı ise 17.

Altay yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ile geçen hafta ilk maçına çıkmış ve Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Uğur Tütüneker'in çalıştırdığı Adana Demirspor ise geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmişti.