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'de kritik maç: - maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

’de 15. hafta - maçıyla açılacak. Peki saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek. İşte Altay - Adana Demirspor maçıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 11:38
TFF 1. Lig'de kritik maç: Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Altay, Adana Demirspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürel Uzuner.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan Altay - Adana Demirspor maçı beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı izlenebilecek.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!


TFF 1. Lig'de Adana Demirspor 18 puanla 11. sırada yer alıyor. 12. sıradaki Altay'ın puanı ise 17.

Altay yeni teknik direktörü Ali Tandoğan ile geçen hafta ilk maçına çıkmış ve Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Uğur Tütüneker'in çalıştırdığı Adana Demirspor ise geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etmişti.

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TFF 1. Lig'de kritik maç: Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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