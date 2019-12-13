TFF’den artırım istemedik!

BUGÜN NELER OLDU

TFF, takımların harcama limitlerini yüzde 30'dan 40'a çıkarmasının ardından tartışmalar büyüyor.Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise bu artırımın kendilerinin isteği olduğunu söylemişti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da TFF ile yapılacak görüşmenin ardından fikirlerini belirteceğini açıklamıştı. Beşiktaş da dün konuyla alakalı kendilerinin bir talepleri olmadığını ilan etti.Açıklama şöyle:Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili şu açıklamayı geçti: "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin 29 Haziran'da yürürlüğe girmesinden sonra değişen koşullar nedeniyle bu konuda yeni bir değerlendirme zaruri olmuştur. Bu kapsamda yayıncı kuruluşla 2 Ağustos'ta yapılan ek sözleşmenin %13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlanının düşmesi göz önüne alınarak, Kulüpler Birliği'nin de talebi ile bu kararlar alınmıştır."Futbol Federasyonu (TFF), gündeme bomba gibi düşen Zorlu Center'da F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşme için 3 gün sonra yazılı açıklama yaptı. Görüşmeyi doğrulayan TFF,sözleriyle tuhaf bir açıklama yaptı. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in neden orada olduğunun yanıtı ise yoktu. Türkiye'nin, Erman Toroğlu'nun yazısı ile öğrendiği bu gizli buluşma, büyük yankı yaratmış, çok sayıda eleştiri gelmişti.OYUNCU giderlerimizi düşürdük. Sponsorluk anlaşmaları ve oyuncu satışları ile gelirlerimizi artırdık.DEVRE arasındaki transfer çalışmalarını sizin belirlediğiniz kriterler doğrultusunda yönetmeyi düşünürken,FINANSAL kısıtlamalara gideceğiniz konusunda taahhütlerde bulunmuştunuz. UEFA ile yapılan sözlü ve yazılı anlaşmaları da hiçe saydınız.transfer bütçesinde yer açabilmek ve ekonomik olarak rahatlayabilmek için sattık.TAHKIM Kurulu'na yaptığımız bu başvurunun ivedi bir şekilde görüşülüp, yaratılan haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.