TFF’den artırım istemedik!

TFF, takımların harcama limitlerini yüzde 30'dan 40'a çıkarmasının ardından tartışmalar büyüyor. Bu değişikliğe ilk itiraz Trabzonspor'dan gelmiş, Sivas ve Alanyaspor da haberi olmadığını açıklamıştı.
Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise bu artırımın kendilerinin isteği olduğunu söylemişti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da TFF ile yapılacak görüşmenin ardından fikirlerini belirteceğini açıklamıştı. Beşiktaş da dün konuyla alakalı kendilerinin bir talepleri olmadığını ilan etti.
SİSTEMDEKİ AKSAKLIKLARI DİLE GETİRDİK
Açıklama şöyle: "TFF Kulüp Lisans Kurulu ile 6 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül tarafından Takım Harcama Limiti hesaplama yöntemine ilişkin ortak mutabakat sağlamak adına teknik aksaklıklar ve uygulama problemleri dile getirilmiştir. Söz konusu toplantıda 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan, %40'a çıkartılması yönünde bizatihi bir talebimiz söz konusu olmamıştır."
DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ YENİ GELİŞEN ŞARTLAR
Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili şu açıklamayı geçti: "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin 29 Haziran'da yürürlüğe girmesinden sonra değişen koşullar nedeniyle bu konuda yeni bir değerlendirme zaruri olmuştur. Bu kapsamda yayıncı kuruluşla 2 Ağustos'ta yapılan ek sözleşmenin %13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlanının düşmesi göz önüne alınarak, Kulüpler Birliği'nin de talebi ile bu kararlar alınmıştır."
KARAR SÖZE GÖRE ALINDI RESMİ YAZI GECE GELDİ!
TRABZONSPOR'UN isyanı sonrası gözler Kulüpler Birliği'ne çevrilmiş, Sivasspor ve Alanyaspor yapılan başvurudan resmi olarak haberleri olmadığını bildirmişti. Son olarak Beşiktaş'ın da "Biz istemedik" açıklaması sonrası Kulüpler Birliği'nde, "Ortada bir başvuru var. Ama kimsenin imzası yok" şeklinde tartışma yaşanmaya başladı. TFF Yönetim Kurulu pazartesi akşamı kararı alırken, Kulüpler Birliği'nin başvurusu olarak değil başkan Mehmet Sepil'in sözlerine göre hareket etmiş ve daha sonra bir spekülasyon olmasın diye de gece geç saatlerde Göztepe Başkanı'ndan imzalı bir başvuru belgesi istenmişti. İlk yapılacak toplantıda geniş tartışmaların yaşanması bekleniyor.
TFF: EVET! ZORLU'DA GÖRÜŞME YAPTIK!
TÜRKİYE
Futbol Federasyonu (TFF), gündeme bomba gibi düşen Zorlu Center'da F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşme için 3 gün sonra yazılı açıklama yaptı. Görüşmeyi doğrulayan TFF, "Gizli bir toplantı yapmadık. TFF, futbol ailesi ile her yerde görüşebilir. Bu tür yaklaşımlar art niyetlidir. Sayın Özdemir'in ofisinde görüşmenin hiçbir mahsuru yoktur"
sözleriyle tuhaf bir açıklama yaptı. MHK Başkanı Zekeriya Alp'in neden orada olduğunun yanıtı ise yoktu. Türkiye'nin, Erman Toroğlu'nun yazısı ile öğrendiği bu gizli buluşma, büyük yankı yaratmış, çok sayıda eleştiri gelmişti.
YUSUF'U SATTIRDINIZ RAKİPLERİ ÖDÜLLENDİRDİNİZ
Trabzonspor, harcama limitlerindeki değişim için Tahkim'e itiraz etti. UEFA'ya verilen sözlerin hiçe sayıldığına vurgu yapan bordo-mavililer, dilekçesinde şu maddelere yer verdi:
OYUNCU giderlerimizi düşürdük. Sponsorluk anlaşmaları ve oyuncu satışları ile gelirlerimizi artırdık. Siz adeta bizi cezalandırıp, hiçbir ekonomik düzenleme yapmayan kulüpleri ödüllendirdiniz.
DEVRE arasındaki transfer çalışmalarını sizin belirlediğiniz kriterler doğrultusunda yönetmeyi düşünürken, yaptığınız değişiklikle diğer rakibimiz olan takımlara haksız fayda sağladığınız.
FINANSAL kısıtlamalara gideceğiniz konusunda taahhütlerde bulunmuştunuz. UEFA ile yapılan sözlü ve yazılı anlaşmaları da hiçe saydınız. Size güvendiğimiz için, Yusuf Yazıcı gibi önemli bir oyuncumuzu
transfer bütçesinde yer açabilmek ve ekonomik olarak rahatlayabilmek için sattık.
TAHKIM Kurulu'na yaptığımız bu başvurunun ivedi bir şekilde görüşülüp, yaratılan haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi taktirde tüm hukuki haklarımızı Avrupa arenasında arayacağımızın bilinmesini isteriz.