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Büyüklük evde kaldı!

Para saçan G.Saray& sadece 0.4’lük etki yaptı, 0.5’lik katkı yapan ve gruplara kalamayan Yeni ’dan bile geride kaldı. Trabzon’un 0.7 puanlık katkı yaptığı Avrupa Ligi’nde Başakşehir, 1.4 oranla en iyi takımımız oldu

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Büyüklük evde kaldı!
Dört büyüklerden F.Bahçe, üst sıralarda ligi bitiremediği için Avrupa'da yer almazken; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gruplarını son sırada tamamladı ve ülke puanına katkıları neredeyse sıfır oldu. İşte ligimizin büyüklerinin sıfır çeken Avrupa karneleri:

MALATYA'NIN GERİSİNDELER
Geride kalan Avrupa arenasında G.Saray ve Beşiktaş sadece 0.4 puanlık etki yapabilirken, bu değer Trabzonspor'da 0.7, Yeni Malatyaspor'da ise 0.5 oldu. Büyük bütçelerle sezona giren Galatasaray ve Beşiktaş mütevazı kadrosuyla sahaya çıkan Yeni Malatyaspor'dan daha az katkı yapabildi. Başakşehir ise gruplardan çıkmasıyla beraber katkı miktarını 1.4 puana yükseltti.

20 ÜLKENİN ARKASINDAYIZ
Akılları ligde olan ekiplerimiz yüzünden Avrupa'da 20 ülkenin gerisinde kaldık. Ligi önemseyen ve Avrupa'da istenileni vermekten uzak kalan takımlarımız son sıraya mahkum kalırken, toplamda aldığımız 4.200 puan ile Güney Kıbrıs, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, İsviçre'nin gerisindeyiz.

BİR DUDELANGE OLAMADIK
Ekiplerimizin ülkelerine yaptığı katkı Lüksemburg ekiplerinden Dudelange kadar bile olamadı. Lüksemburg ekibi şu ana kadar ülke puanına 2.125 puanlık etki yaparken G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam ülke puanına katkısı 1.500'de kaldı. Ligimizin üç büyük ekibini geride bırakan ekipler ise şunlar oldu: Niederkord (Lüksemburg), Ararat, Alashkert, Pyunik (Ermenistan), FC Vaduz (Liechtenstein), Saligortsk (Belarus).

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