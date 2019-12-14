Büyüklük evde kaldı!

BUGÜN NELER OLDU

Dört büyüklerden F.Bahçe, üst sıralarda ligi bitiremediği için Avrupa'da yer almazken; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gruplarını son sırada tamamladı ve ülke puanına katkıları neredeyse sıfır oldu. İşte ligimizin büyüklerinin sıfır çeken Avrupa karneleri:Geride kalan Avrupa arenasındapuanlık etki yapabilirken,bu değerBüyük bütçelerlesezona giren Galatasarayve Beşiktaş mütevazı kadrosuylasahaya çıkan Yeni Malatyaspor'dandaha az katkı yapabildi.Akılları ligde olan ekiplerimiz yüzünden Avrupa'da 20 ülkenin gerisinde kaldık.son sıraya mahkum kalırken, toplamda aldığımız 4.200 puan ileEkiplerimizin ülkelerine yaptığı katkı Lüksemburg ekiplerindenkadar bile olamadı. Lüksemburg ekibi şu ana kadarG.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam ülke puanına katkısı 1.500'de kaldı. Ligimizin üç büyük ekibini geride bırakan ekipler ise şunlar oldu: NiederkordArarat, Alashkert, PyunikFC VaduzSaligortsk