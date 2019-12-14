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eski başkanı 'ten haciz şoku!

'da haciz şoku! Eski başkan 'in, Galatasaray'daki alacaklarına karşılık haciz işlemi başlattığı iddia edildi. Özbek'in işleme koydurduğu haciz işlemi Galatasaray ile Bankalar Birliği arasındaki borç yapılandırması görüşmelerini de durdurdu. Bankalar Konsorsiyumu'na gönderilen yazıda, "Paramız ödenmezse kulübün varlıklarının satışından başka yol kalmıyor" denildi.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:37
Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'ten haciz şoku!

Emlak Konut GYO ile yaptığı tarihi anlaşma ile Florya Metin Oktay Tesisleri arazisini 157 milyon TL'ye kulübe kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Yönetim Kurulu'nun bu sevinci kısa sürdü. Sarı kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro alacağı bulunan eski başkan , 6 Aralık 2019 tarihinde kulübün taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurdu. Özbek, bu girişimini Galatasaray yöneticileriyle borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu'na da bir yazıyla bildirdi.

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Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'ten haciz şoku!
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