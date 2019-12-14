Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'ten haciz şoku!

Emlak Konut GYO ile yaptığı tarihi anlaşma ile Florya Metin Oktay Tesisleri arazisini 157 milyon TL'ye kulübe kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bu sevinci kısa sürdü. Sarı kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro alacağı bulunan eski başkan Dursun Özbek, 6 Aralık 2019 tarihinde kulübün taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurdu. Özbek, bu girişimini Galatasaray yöneticileriyle borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu'na da bir yazıyla bildirdi.