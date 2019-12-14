Leicester City - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Norwich City'yi ağırlıyor. Bu sezonun flaş ekibi olan Leicester, maç öncesi 38 puanla lider Liverpool'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk haftalarında Manchester City'yi mağlup eden Norwich ise bu başarısını sürdüremedi ve şu anda 11 puanla, 20 takımlı ligin 19. sırasında bulunuyor.

Leicester ile Norwich arasında oynanacak maç TSİ 18:00'de başlayacak. King Power Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Andy Madley yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler S Sport'tan takip edebilecekler. Maçın şifresiz izlenebilmesi için S Sport yayını yapan platformlardan bir tanesine sahip olmak gerekiyor.

LEICESTER - NORWICH MAÇINA DAİR NOTLAR

Bundan bir sene önce Leicester, 22 puanla 9. sıradaydı. Şu anda ise 38 puanla 2. sırada.

Leicester bu sezon evinde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hiç yenilmedi.

Norwich, Leicester ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

LEICESTER - NORWICH MAÇINA DAİR İSTATİSTİKLER

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