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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Milli futbolcumuz 'nün formasını giydiği , 'in 17. haftasında evinde ile karşılaşacak. Lider Liverpool'u takibini sürdüren, Manchester City ile de puan farkını korumak isteyen lig ikincisi Leicester City, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Norwich karşısında mutlak 3 puan istiyor. Leicester - Norwich maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:39
Leicester City - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Norwich City'yi ağırlıyor. Bu sezonun flaş ekibi olan Leicester, maç öncesi 38 puanla lider Liverpool'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk haftalarında Manchester City'yi mağlup eden Norwich ise bu başarısını sürdüremedi ve şu anda 11 puanla, 20 takımlı ligin 19. sırasında bulunuyor.

Leicester ile Norwich arasında oynanacak maç TSİ 18:00'de başlayacak. King Power Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Andy Madley yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler S Sport'tan takip edebilecekler. Maçın şifresiz izlenebilmesi için S Sport yayını yapan platformlardan bir tanesine sahip olmak gerekiyor.

LEICESTER - NORWICH MAÇINA DAİR NOTLAR

  • Bundan bir sene önce Leicester, 22 puanla 9. sıradaydı. Şu anda ise 38 puanla 2. sırada.
  • Leicester bu sezon evinde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hiç yenilmedi.
  • Norwich, Leicester ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

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Leicester City - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?
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