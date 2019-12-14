Özel odadaki görüşmeden rahatsızım!

Zorlu'daki olay buluşmanın yankıları sürüyor… TFF Başkanı Nihat Özdemir
, MHK Başkanı Zekeriya Alp,
F.Bahçe Başkanı Ali Koç
ile yönetici Semih Özsoy
'un, Özdemir'in özel ofisinde buluşmalarını değerlendiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarpıcı ifadeler kullandı. "TFF Başkanı ve yöneticileri, kulüp başkanları ile görüşebilir"
diyen Cengiz, "Biz Nihat Bey ile oturduk. Kendisi de geldi, konuştuk herkesin huzurunda. Ama resmi olmayan bir makamda, özel bir büroda siz TFF Başkanı, hem de eski bir ikinci başkan iken,
bir kulüp başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz ama oraya MHK Başkanı da katılırsa, 2.5 saat konuşma yaparlarsa ben yarışan bir taraf olarak
bundan rahatsız olurum" dedi.
KATİL KİM?
TFF'nin Kulüp Lisans Talimatı'nda değişiklik yaparak harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesiyle ilgili de konuşan Cengiz, "Kulüpler Birliği'nde daha önce konuşulmuş fakat karar alınmamış. Bu nedenle Kulüpler Birliği'ne tekrar soruyorlar ve gece de artış kararı çıkıyor. Resmi yazının gelmiş olması gerekli değil mi? Oysa Kulüpler Birliği'nden gelen yazı salı günü sabah 9 suları. Saati, her şeyi var.
Bu bizi çok şaşırttı. Siz gece kiminle, nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız, bu görüşmeye istinaden bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz. Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz, katil kim? Bundan yararlanan kim?" diye konuştu.
GALATASARAY LİMİTİN İÇİNDE KALDI...
Kendilerinin harcama limitini aşmadığını vurgulayan Başkan Cengiz şöyle devam etti: "TFF'den gelen yazı meydanda: 'Limitin içinde kaldığınız tespit edilmiştir.' Tarih 28.11.2019. Şimdi; 40, 50, 60 bizi hiç etkilemiyor. 'Galatasaray Diagne'yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao'yu aldı, paraları harcadı' deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. Peki ben söylüyorum; biz TFF'nin harcama limitleri içindeyiz. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var."
TFF'DE TARTIŞMA: GÜVENSİZLİK OLUŞUR
Kulüplerde borçlanmanın önünü açan %10'luk limit artırımı kararının TFF'de gerginlik yarattığı ortaya çıktı. 9 Aralık'ta yapılan toplantıda ellerinde resmi bir yazı olmadığı halde sadece Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in sözlü ifadesi üzerine konu gündeme getirilirken, artışa karşı çıkan yöneticilerin önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Artışı istemeyen yöneticilerin, "Talimata uymayanlara puan silme hatta küme düşürme cezası verecektik, şimdi bu durum güvensizlik ortamı oluşturacak"
çıkışı yaptığı kaydedildi. Oy birliği sağlanmayıp fikir ayrılığına rağmen böyle bir karar alınması TFF'de çatlaklar oluşturdu.
%40'LA BORÇLARI ERİTEMEZSİNİZ
Kasımpaşa Başkanı Hilmi Öksüz, talimat değişikliği nedeniyle TFF'yi topa tuttu. Öksüz şunları söyledi: "Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. Bu onlara haksızlık. Eğer kulüplerin borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti %40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. Böyle bir kararın alınması sıkıntı kaynağıdır. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep borcu olanlar düşünülüyor.