Özel odadaki görüşmeden rahatsızım!

TFF'DE

BUGÜN NELER OLDU

Zorlu'daki olay buluşmanın yankıları sürüyor… TFF Başkanı, MHK BaşkanıF.Bahçe Başkanıile yönetici'un, Özdemir'in özel ofisinde buluşmalarını değerlendiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çarpıcı ifadeler kullandı.diyen Cengiz, "Biz Nihat Bey ile oturduk. Kendisi de geldi, konuştuk herkesin huzurunda.bir kulüp başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz ama oraya MHK Başkanı da katılırsa,bundan rahatsız olurum" dedi.TFF'nin Kulüp Lisans Talimatı'nda değişiklik yaparak harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesiyle ilgili de konuşan Cengiz, "Kulüpler Birliği'nde daha önce konuşulmuş fakat karar alınmamış. Bu nedenle Kulüpler Birliği'ne tekrar soruyorlar ve gece de artış kararı çıkıyor.Bu bizi çok şaşırttı. Siz gece kiminle, nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız, bu görüşmeye istinaden bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz. Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz, katil kim? Bundan yararlanan kim?" diye konuştu.Kendilerinin harcama limitini aşmadığını vurgulayan Başkan Cengiz şöyle devam etti: "TFF'den gelen yazı meydanda: 'Limitin içinde kaldığınız tespit edilmiştir.' Tarih 28.11.2019. Şimdi; 40, 50, 60 bizi hiç etkilemiyor. 'Galatasaray Diagne'yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao'yu aldı, paraları harcadı' deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. Peki ben söylüyorum; biz TFF'nin harcama limitleri içindeyiz. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var."Kulüplerde borçlanmanın önünü açan %10'luk limit artırımı kararının TFF'de gerginlik yarattığı ortaya çıktı. 9 Aralık'ta yapılan toplantıda ellerinde resmi bir yazı olmadığı halde sadece Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in sözlü ifadesi üzerine konu gündeme getirilirken, artışa karşı çıkan yöneticilerin önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Artışı istemeyen yöneticilerin,çıkışı yaptığı kaydedildi. Oy birliği sağlanmayıp fikir ayrılığına rağmen böyle bir karar alınması TFF'de çatlaklar oluşturdu.Kasımpaşa Başkanı Hilmi Öksüz, talimat değişikliği nedeniyle TFF'yi topa tuttu. Öksüz şunları söyledi: "Ayağını yorganına uzatan kulüpler var. İnce eleyip, sık dokuyan kulüpler var. Bu onlara haksızlık. Eğer kulüplerin borçlarını eritmek istiyorsanız, bu limiti %40'a çıkartamazsınız. 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. Böyle bir kararın alınması sıkıntı kaynağıdır. O zaman borçlanmayı yüzde 50'ye, 60'a çıkartın herkes istediğini yapsın. Borcu olmayanlar ödüllendirilmeyip, hep borcu olanlar düşünülüyor.