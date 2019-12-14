Steven Nzonzi kimdir? Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in en başarılı takımı olarak şampiyonluğa imza atan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılı kulüp tarafında büyük umutlarla transfer edilen Fransız oyuncu kulüp tarafından son dakika açıklamasıyla süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler tarafında arama motorlarında yoğun şekilde Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla araştırılmaya başlandı. Peki, Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte oyuncuya ilişkin tüm merak edilenler...

STEVEN NZONZİ KİMDİR? GALATASARAYLI NZONZİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fransız oyuncu Steven Nzonzi'ye ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimiz de bulabilirsiniz...

İşte detaylar;