Tahkim Kurulu ‘hata yok’ dedi

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Trabzonspor, Göztepe'ye 1-0 yenildikleri maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı pozisyon için kural hatası itirazında bulunmuştu. Bunun üzerine Tahkim Kurulu, MHK'dan görüş istedi.'ın ortaya çıkardığı savunmaya da göre de, Aydınus pozisyonda topun kendisine çarptığını hissetmediğini belirtmişti. Kurul da, MHK'nın tavsiyesi doğrultusunda başvuruyu reddetti.Kararda Aydınus'un ifadesine yer verilirken, VAR hakemlerinin desavunmasını yaptığı ve herhangi bir kural hatasının yaşanmadığı belirtildi.Fırat Aydınus, Göztepe maçındaki yönetimi ile bordo-mavili camianın büyük tepkisini çekerken, Türkiye'nin "Penaltı" yorumunu yaptığı bir pozisyonda da devam kararı vermişti.Trabzon'da yerel gazete ve internet siteleri dün ortak manşetle okuyucularıyla buluştu. "Kenetlen Trabzonspor" başlığıyla yayınlanan metinde lisans talimatının bordomavililerin önünü kesmek için yapıldığı iddia edildi, birlik olunursa şampiyonluğun geleceğine vurgu yapıldı.