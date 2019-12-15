Gaziantep FK - Kayserispor CANLI

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Gaziantep FK - Kayserispor maçını Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Yusuf Bozdoğan yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan. Maçın VAR'ı Halil Umut Meler, AVAR'ı ise Kemal Yılmaz.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.



Takımların kadroları şöyle:

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Jean Armel Kana-Biyik, Alin Tosc, Junior Morais, Papy Djilobodji, Raman Chibsah, Muhammet Demir, Patrick Twumasi, Güray Vural, Olarenwaju Kayode

Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Bartlomiej Pawlowskiü, Hasan Yurtseven

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Bernard Mensah, Ziya Alkurt, Artem Kravets

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Ben Rienstra, Furkan Polat, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş