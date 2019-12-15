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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Gaziantep Futbol Kulübü, 'u konuk ediyor. Lig'in 12. sırasında yer alan ile 17. sırada Kayserispor'un mücadelesi düşme hattındaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 13:56 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 13:58
Gaziantep FK - Kayserispor CANLI

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan Gaziantep FK - Kayserispor maçını Özgür Yankaya yönetiyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Yusuf Bozdoğan yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan. Maçın VAR'ı Halil Umut Meler, AVAR'ı ise Kemal Yılmaz.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

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Takımların kadroları şöyle:

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Jean Armel Kana-Biyik, Alin Tosc, Junior Morais, Papy Djilobodji, Raman Chibsah, Muhammet Demir, Patrick Twumasi, Güray Vural, Olarenwaju Kayode
Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Bartlomiej Pawlowskiü, Hasan Yurtseven

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Bernard Mensah, Ziya Alkurt, Artem Kravets
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aymen Abdennour, Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Ben Rienstra, Furkan Polat, Selahattin Seyhun, Taner Gümüş

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Gaziantep FK - Kayserispor CANLI
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