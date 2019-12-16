Aile ortamı yok

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Terim, dejavu yaşıyor.2003'te Terim; Cristian, Almaguer, Felipe,Lukunku, Revivo, Xavier gibi yabancıları transfer etmişama bu isimler G.Saray'ı sırtlayamamıştı. Gelenlerinçoğu ya valizini toplayıp gitti ya da gönderildi.G.Saraybunalımlı günlerden geçiyor.katkısağlamıyor. Sakin görünmesine rağmenTerim'in içinde fırtınalar kopuyor, 2003'tesık sık dile getirdiğisözünübu seneolarak adlandırıyor.G.Saray'ın bütçesi belli, yapacağı transferler belli. Fatih Hoca öncelikle G.Saray'a tekrardan rekabeti getirmeli,aile ortamını yeniden inşa etmeli.Terim'in 1. ve 3. döneminde oynayan yabancıların hepsi 40 yıllık G.Saraylı gibiydiler.Ocak'ta kim gelirse gelsin Terim yine baba, ağabey, hoca gibi olmalı. G.Saray ailesini kucaklayacak ortamı yaratmalı.Ancak oyuncularına her zaman söylediğisözünü bu kez kendisine yönelik olarak "Sen en büyük hocasın başarırsın" demelidir.Futbolda Terim, basketbolda Obradovic zor günlerden geçiyorlar.sakatlar da iki hocanın belini büküyor. Orta sahayatransferine yanlış denilmez ancak hızlı adam Onyekuru sonrasındaimza attırmak,5 numara eksiği çeken Obradovic gibi Terim de 9 numara eksiği yüzünden bir kulvarı yitirdi, bir kulvar için yarın final oynayacak, üçüncüsü için yarış açık amaSosyal medyada Terim gitsin diye kampanya yapanların. İkisi de büyük başarılar kazandırmış ve çıtayı yükseğe koyduklarından en ufak başarısızlıkta acımasızca eleştiriliyor. Kötü gidişatın sorumluluğunu alan, Terim ve Obradovicdediklerinde kendileri o koltuktan kalkarlar! Ama geçmişleridedirtecek kadar sağlam.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gün maçın ardından yaptığı şu açıklamalarla gündeme damga vurdu: "Üç kulvarı kaldıramıyoruz. Böyle görünüyor. Kabahati kendimde ararım ama pes edecek değilim. Tarihte hiçbirimizin görmediği sakatlıklar yaşadık. Hayatım boyunca bahaneye sığınmadım ama 15 maçtır santrforsuz oynuyoruz. Kadromuz bu. Yolda giderken kurallar değişiyor da oyuncu değişmez. Ocak ayını bekleyeceksiniz. O da imkânınız varsa. Bazı şeylerde geç kaldık. Umutsuz olsam burada durmam."Sarı-kırmızılılar,A.Gücü maçındaki son dakika golü ile yıkılırken, Fatih Terim de en kötü dönemini yaşıyor. Deneyimli teknik adamın yönetiminde ligin ilk 15 haftaları dikkate alındığında Aslan en az puanını (24) bu yıl elde etti. 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında 38'er puanla en iyi dönemini geçiren Terim, bu sezon ise beklenenin çok altında kaldı.