Aile ortamı yok

LEVENT TÜZEMEN: Dejavu yaşıyor
Fatih Terim, dejavu yaşıyor. Galatasaray'a geldiği 2. döneminin ilk yılında olan sıkıntıları, sezon başından itibaren yaşıyor.
2003'te Terim; Cristian, Almaguer, Felipe,
Lukunku, Revivo, Xavier gibi yabancıları transfer etmiş
ama bu isimler G.Saray'ı sırtlayamamıştı. Gelenlerin
çoğu ya valizini toplayıp gitti ya da gönderildi. Benzer senaryo şimdi yaşanıyor.
G.Saray
bunalımlı günlerden geçiyor. Nzonzi, Lemina, Andone, Seri, Falcao, Babel
katkı
sağlamıyor. Sakin görünmesine rağmen
Terim'in içinde fırtınalar kopuyor, 2003'te
sık sık dile getirdiği 'operasyon'
sözünü
bu sene 'Ocak ayı'
olarak adlandırıyor.
MUTSUZ, HUZURSUZ, UYUMSUZ
G.Saray'ın bütçesi belli, yapacağı transferler belli. Fatih Hoca öncelikle G.Saray'a tekrardan rekabeti getirmeli, güvenini kaybedenleri kazanmalı,
aile ortamını yeniden inşa etmeli. Çünkü görünen G.Saray mutsuz, huzursuz, uyumsuz.
Terim'in 1. ve 3. döneminde oynayan yabancıların hepsi 40 yıllık G.Saraylı gibiydiler. Sevildiler, sayıldılar Terim'in Florya'da yarattığı aile ortamında başarılı oldular.
Ocak'ta kim gelirse gelsin Terim yine baba, ağabey, hoca gibi olmalı. G.Saray ailesini kucaklayacak ortamı yaratmalı. Kötü sonuçların başarıya dönüşmesinin anahtarı yine Terim'dir.
Ancak oyuncularına her zaman söylediği "Benim gözümde şampiyonsunuz"
sözünü bu kez kendisine yönelik olarak "Sen en büyük hocasın başarırsın" demelidir.
BÜLENT TİMURLENK: Obradovic gibi...
Futbolda Terim, basketbolda Obradovic zor günlerden geçiyorlar. İkisi de transferde aldıkları ve yollamadıkları ile hayal kırıklığı yaşarken
sakatlar da iki hocanın belini büküyor. Orta sahaya Lemina-Seri-Nzonzi
transferine yanlış denilmez ancak hızlı adam Onyekuru sonrasında Babel ve Emre Mor'a
imza attırmak, Falcao'nun iki ay süren sakatlığı G.Saray'ı bu hale getirdi.
5 numara eksiği çeken Obradovic gibi Terim de 9 numara eksiği yüzünden bir kulvarı yitirdi, bir kulvar için yarın final oynayacak, üçüncüsü için yarış açık ama oyun umutsuz.
Sosyal medyada Terim gitsin diye kampanya yapanların çoğunluğu nedense G.Saray taraftarı değil
. İkisi de büyük başarılar kazandırmış ve çıtayı yükseğe koyduklarından en ufak başarısızlıkta acımasızca eleştiriliyor. Kötü gidişatın sorumluluğunu alan, Terim ve Obradovic 'yapamıyorum'
dediklerinde kendileri o koltuktan kalkarlar! Ama geçmişleri 'biz hala bu yarıştayız'
dedirtecek kadar sağlam.
NE DEMİŞTİ?
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gün maçın ardından yaptığı şu açıklamalarla gündeme damga vurdu: "Üç kulvarı kaldıramıyoruz. Böyle görünüyor. Kabahati kendimde ararım ama pes edecek değilim. Tarihte hiçbirimizin görmediği sakatlıklar yaşadık. Hayatım boyunca bahaneye sığınmadım ama 15 maçtır santrforsuz oynuyoruz. Kadromuz bu. Yolda giderken kurallar değişiyor da oyuncu değişmez. Ocak ayını bekleyeceksiniz. O da imkânınız varsa. Bazı şeylerde geç kaldık. Umutsuz olsam burada durmam."
EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
Sarı-kırmızılılar,
A.Gücü maçındaki son dakika golü ile yıkılırken, Fatih Terim de en kötü dönemini yaşıyor. Deneyimli teknik adamın yönetiminde ligin ilk 15 haftaları dikkate alındığında Aslan en az puanını (24) bu yıl elde etti. 1996-97 ve 1999-2000 sezonlarında 38'er puanla en iyi dönemini geçiren Terim, bu sezon ise beklenenin çok altında kaldı.