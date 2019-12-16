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taraftarı iğrençleşti! Marcelo'nun eşine...

'tan 2,5 yıl önce 'a transfer olan ile Fransız takımının taraftarları arasındaki gerginlik giderek artıyor... Marcelo Lyon-Leipzig maçında açılan bir pankart nedeniyle taraftarla tartışmıştı. Brezilyalı stoper, dün oynanan maçında da tribünlerin tepkisini çekti. Ancak Lyon taraftarları bu kez haddini fazlasıyla aştı ve Marcelo'nun eşine yönelik çirkin bir pankart açtılar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:07
Lyon taraftarı iğrençleşti! Marcelo'nun eşine...

Ligue 1'in 18. haftasında Lyon, sahasında Rennes'i konuk etti.

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Lyon taraftarı iğrençleşti! Marcelo'nun eşine...
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