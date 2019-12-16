Lyon taraftarı iğrençleşti! Marcelo'nun eşine...

Beşiktaş'tan 2,5 yıl önce Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes ile Fransız takımının taraftarları arasındaki gerginlik giderek artıyor... Marcelo Lyon-Leipzig maçında açılan bir pankart nedeniyle taraftarla tartışmıştı. Brezilyalı stoper, dün oynanan Lyon - Rennes maçında da tribünlerin tepkisini çekti. Ancak Lyon taraftarları bu kez haddini fazlasıyla aştı ve Marcelo'nun eşine yönelik çirkin bir pankart açtılar...
Giriş Tarihi: 16.12.2019 11:02Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 11:07
Ligue 1'in 18. haftasında Lyon, sahasındaRennes'i konuk etti.